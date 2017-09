Mobiilioperaatorid Elisa, Tele2 ja Telia kinnitasid, et neil on olemas piisav varu mobiil-ID toega SIM-kaarte.

Elisa teatas, et ettevõttel on võimekus avada mobiil-ID teenus koheselt rohkem kui 100 000 kliendile esindusse kohale minemata.

„Elisa saab avada teenuse klientidele minutitega, sest oleme oma klientidele jaganud juba poolteist aastat SIM-kaarte, mis on kõik mobiil-ID võimekusega. Saame kliendil, kellel on mobiil-ID toega SIM-kaart juba olemas, avada teenuse koheselt,“ kinnitas Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu. Ülejäänud peavad teenuse saamiseks minema esindusse kohale ja vahetama välja oma SIM-kaardi.

10-eurose riigilõivu tasub kliendi eest Elisa ise ja pakub sel kuul teenuse tellinule soodushinda ehk aasta lõpuni maksab klient igakuise ühe euro asemel 50 eurosenti.

Erinevalt Elisast, ei ole Tele2 klientidele lausaliselt mobiil-ID toega SIM-kaarte välja andnud. Ettevõte on neid klientidele andnud juhul, kui klient on mobiil-ID teenust ise soovinud.

Seega tuleb Tele2 kliendil mobiil-ID teenuse soovi korral SIM-kaart vahetada. Mobiil-ID toega SIM-kaarte on Tele2-l laos olemas ligi 15 000.

Tele2 juhatuse esimees Argo Virkebau ütles ERR-ile, et ka nemad ei võta klientidelt praegu teenuse avamise riigilõivu, kuid kuu teenustasule ettevõte kampaaniat praegu ei planeeri.

Virkebaul oli ka soovitus valitsusele: "Praeguses olukorras oleks riigil hea võimalus vastu tulla ja loobuda riigilõivu küsimisest operaatoritelt. See aitaks operaatoritel pakkuda teenust odavamalt."

Telia on sarnaselt Tele2-le senini klientidele välja andnud nii tavalisi SIM-kaarte kui ka mobiil-ID toega, seda vastavalt kliendi soovile.

Telia meedisuhete juht Raigo Neudorf ütles, et sidefirmal on olemas piisav ehk kümnetesse tuhandetesse ulatuv varu mobiil-ID toega SIM-kaarte, nii et ka suurenenud huvi korral suudab Telia nõudluse rahuldada.

Telia riigilõivu mobiil-ID uutelt klientidelt ei võta, ühe euro suurusele kuumaksule nad kampaania korras soodustust ei plaani, kuid ei välista seda tulevikus.

Teisipäeval, pärast ID-kaardi turvariski avalikuks tulemist, kasvas Telias mobiil-ID vormistamine esmaspäevaga võrreldes 18 protsenti, kuid koguseid arvestades on see marginaalne kasv.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on inimeste huvi mobiili-ID vastu kasvanud märgatavalt. „Vormistasime eile tavapärasest poole rohkem taotlusi ning tänase päeva põhjal võib öelda, et see arv kasvab nelja kuni viie kordselt,“ ütles Aron.