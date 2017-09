Kaljulaid: valitsus peab püsima eesistumise lõpuni

Kaljulaid ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et eesistumise ajal poleks koalitsiooni lagunemine hea.

"Ma ei usu, et ma olen Eestis ainuke vastutustundlik poliitik, kes niimoodi arvab. Ma ikka usun, et kõik koalitsiooni osapooled on samasugused," lausus ta.

Kaljulaidi sõnul ei ole tal ühtki põhjust arvata, nagu ei teeks peaminister Jüri Ratas kõike endast olenevat, et koalitsiooni detsembri lõpuni koos hoida.

"Arvan küll, et ta teeb seda," nentis president.

Ta lisas, et parlamendis on 101 saadikut ja meil on olnud olukordi, kus valitsus on püsinud ka vähemusvalitsusena, tehes seejuures keerulisi ja raskeid otsuseid.

"Vastutus selle eest, et Eesti riik oleks juhitud - ja hästi juhitud -, lasub kogu riigikogul kindlasti," sõnas Kaljulaid.

Mirko Ojakivi intervjuu presidendiga on Vikerraadio eetris neljapäeval, 7. septembril kell 14.05.