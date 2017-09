President ID-kaardi ohust: ka õhtul magamaminek on risk

President Kersti Kaljulaid ütles ID-kaardi turvariski kohta, et paljud asjad võivad ohtlikud olla, küsimus on riski realiseerumise tõenäosuses. Tema arvates on Eestil võimalus olla maailmas esimene, kes näitab, et ka probleemide ilmnemisel saab alati vea parandada ja edasi minna.

Kaljulaid püstitas Vikerraadiole antud intervjuus küsimuse, kas 29. augustil, mil teavet ID-kaardi turvariski kohta ei olnud veel tulnud, olime me 300 protsenti kindlad, et arvutusvõimsuse kasvades ei ähvarda maailmas miski meie digitaalset identiteeti.

"Teoreetiliselt oled sa alati mingis mõttes ju mingisuguse riski olukorras. Küsimus on riski realiseerumise tõenäosuses ja see ei puuduta enam ainult digitaalset maailma. Üle tee minemine on seotud riskiga, õhtul magama minemine on seotud riskiga - kõik need asjad võivad mingisugustel asjaoludel olla ohtlikud. Elu ongi selline, kus me võtame teatud riske," nentis ta.

Presidendi hinnangul tuleb kõike seda arvesse võttes teha otsused, millised e-teenused on kasutatavad ja milliste puhul me arvame, et nende usaldusväärsus võiks väga pikaks ajaks või isegi igaveseks saada pihta, kui me nende pakkumist jätkame.

Kaljulaid lisas, et riik peaks võimalikult kiiresti andma välja veaparanduse, mida saaks ka kaugelt rakendada, et seda saaksid kasutada ka e-residendid.

"Aga filosoofiliselt, ma juhin tähelepanu, ka need sertifikaadid on terved kuni teatud arvutusvõimsuste kasvuni. Kõik see maailm ongi selline ja meie digitaalse ühiskonnana tõenäoliselt tajume ja talume neid riske teistmoodi kui inimesed mujal," rõhutas president.

"Jälle kord on meil võimalus olla maailmas esimene, kes näitab, et ka sellisel juhul on alati võimalus teha parandus ja minna edasi, mitte minna tagasi," tõdes ta.

Mirko Ojakivi intervjuu presidendiga on Vikerraadio eetris neljapäeval, 7. septembril kell 14.05.