Montenegros algas kohtuprotsess riigipöördekatses süüdistatavate üle

Kohtuhoone juurde oli süüdistatavaid toetama kogunenud sadakond serbia- ja venemeelse opositsiooni pooldajat koos opositsiooniparteide juhtidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Karme sõnu alanud kohtuprotsessi kohta neil jätkus.

"Ma ei imesta, kui neid inimesi tõsiselt karistataks, sest nad kuuluvad opositsiooni ja mis on opositsioon selles riigis? See on madalam eluvorm, alamrass," kommenteeris meeleavaldaja Emilija Kovacina.

"Ma usun, et süüdistatavate sõnavõttudest saame me viimaks teada tõe. See on lavastatud kohtuprotsess, võltsprotsess, näidisprotsess, miski, mille eest riigiprokuratuuri töötajad peavad kunagi vastutama," ütles opositsioonipartei Demokraatlik Rinne esimees Andrija Mandic.

14 süüdistatava hulgas on ka kaks Venemaa kodanikku. Nemad on olnud juba pikemat aega kadunud ning nende üle peetakse kohut tagaselja. Venelasi süüdistatakse peale riigipööramise ka terrorismis.

Süüdistuste kohaselt kavatsesid riigipöörajad parlamendi üle võtta 16. oktoobril ehk üldvalimiste päeval, kusjuures Venemaa kodanike ülesandeks oleks jäänud peaminister Milo Djukanovici tapmine.

Võimu oleks üle võtnud venemeelne ja NATO-vastane valitsus.

Montenegro ühines NATO-ga juunis Venemaa tugevast vastuseisust hoolimata.