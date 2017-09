Eesti Energia tütarettevõte Poolas on leidnud esimese kliendi ja loodab sealsel suurel energiaturul edu saavutada paindlikkuse ning börsihinnal põhinevate pakettidega.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit sai loa Poolas elektrit ja gaasi müüa suvel. Enefiti esimene klient on üks filmikompanii, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõte loodab suurel turul läbi lüüa börsihinnal põhinevate pakettidega.

"Need ei ole Poolas väga levinud, neid on vähe ja vaid suurtel klientidel. Eestis moodustab see aga 30 protsenti turust, mis hõlmab ka majapidamisi," selgitas Poola Enefiti juhatuse esimees Maciej Kowalski.

Lätis ja Leedus on Eesti Energia tegutsenud kümmekond aastat. Läti gaasituru avanemisel sel aastal on Eesti firma suutnud olla edukam kui kohalik Latvenergo.

"Meil on klientidega tihe ja avatud suhe ja kui gaasiturg avanes, siis see oli hea alus hakata neile ka gaasi müüma. Eesti kogemus aitas meil edukalt äriga alustada," sõnas Läti ja Leedu Enefiti juhatuse esimees Janis Bethers.

Latvenergo usub, et ruumi uute klientide võitmiseks on.

"Kuna me oleme ka suurim gaasi tarbija, siis meie tähelepanu jagunes kaheks. Aga turu avanemine ei ole midagi sellist, mis juhtub üks kord. See on alles protsessi algus ja ma usun, et nii meil kui ka Eesti Energial on piisavalt ruumi uute klientide võitmiseks," rääkis Latvenergo energiamüügi direktor Uldis Mucinieks.

Tema sõnul soovib ta Eesti Energiale Poolas edu, samas on see teistsugune turg ja ei ole Baltikumiga tihedalt ühendatud.

"Poola oma ligi 40 miljoni elanikuga on igale Eesti eksportivale ettevõttele väga huvitav turg. Kahjuks sinna on siiamaani väga vähe mindud, väga palju edulugusid pole ja me loodame, et suudame siin energia vallas üht-teist ära teha," rääkis Eesti Energia energiamüügi juht Karla Agan.