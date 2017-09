Valimistel oma nimekirjadega osalevatest parlamendierakondadest on elektroonilise hääletamise võimaldamise vastu selgesõnaliselt EKRE, kes kaalub võimalust komisjoni otsus kohtus vaidlustada. Seni e-valimisi kritiseerinud Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et komisjoni otsust tuleb austada, kuid valimistega ei tohi kaasneda kahtlusi.

Elektrooniline hääletamine on Eestis tõusuteel. Kui esimest korda hääletas 2005. aasta kohalikel valimistel elektrooniliselt alla kahe protsendi kõigist hääletamisest osavõtnutest, siis eelmistel kohalikel valimistel tegi elektrooniliselt oma valiku juba 21 protsenti hääletanuist ning viimastel riigikogu valimistel koguni 30 protsenti. Neist 12 protsenti kasutas mobiil-ID-d.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme leiab, et turvariski puhul tuleks e-hääletamisest loobuda. EKRE kaalub võimalust komisjoni otsus kohtus vaidlustada.

"Kui on olemas selge võimalus, et Vene eriteenistused kas jooksutavad terved valimised kokku paar päeva enne valimisi või massiliselt võltsivad tulemusi või muudavad seda tulemust, siis on täiesti vastutustundetu suruda edasi, et teeme seekord ikkagi e-valimised ära, äkki midagi ei juhtu," kritiseeris Helme.

Poliitilistest jõududest on e-hääletamist teravalt kritiseerinud ka Keskerakond. Aseesimees Jaanus Karilaid ütleb, et kui ühiskonda ei suudeta maha rahustada, tuleks e-valimised jätta ja turvariskid likvideerida.

"See ei oleks rünnak Eesti e-riigi vastu, sest pangandus toimib ja kui inimesel läheb raha kaduma, saab ta alati pöörduda politseisse, aga valimised on anonüümsed ja seal ei tohiks jätta ühtegi kõhklus- ja kahtlusmomenti, et seal keegi manipuleerib valimistulemusega," kommenteeris Karilaid.

Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisuse liige, justiitsminister Urmas Reinsalu leiab, et e-valimised on legitiimsed ja peaks kindlasti toimuma.

"See on väga värske turvariski küsimus ja seda tuleb käsitleda kui tehnilist küsimust , mis ei puuduta mitte e-valimisi, vaid selle fookuses on see, et tagatud oleks kõrgeim võimalik ID-kaardi privaatsius ja turvalisus. Sellega eksperdid tegelevad, riik on oma samme astunud. Ma arvan, see on küsimus, mille puhul ma ütlen selgelt - jah, e-valimised peaksid toimuma," ütles Reinsalu.

Sotsiaaldemokraat Tanel Talve kinnitab, et Eesti e-riigi struktuuriga on kõik korras ja paanikaks pole põhjust.

"Kõige suurem turvarisk minu meelest ei ole üldse sellised asjad, mis siin õhus on, vaid inimeste enda, kasutajate küberkäitumine. Ega see turvalisus ja teadlikkus meie seas hästi levinmud ei ole," näeb Talve tegelikku riskikohta tooli ja arvuti vahel.

Talve sõnul võiksid poliitikud suunata rohkem ressurssi küberturvalisuse tagamisse.

Ka Reformierakond leiab, et kuivõrd risk on kõigest teoreetiline, ei tohiks e-valimisi ära keelata.

"Puhtalt teoreetilise ohu pealt minna midagi keelama minu arvates õige ei ole, tegelikult neid riske tuleb hinnata adekvaatselt ja kui see risk ongi ainult teoreetiline, siis tuleb e-valimistel lasta ka toimuda," leidis Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.