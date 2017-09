Nordea viib peakorteri Rootsist Soome

Nordea kaalus võimalust viia peakorter kas Soome või Taani, sest Rootsi tahab tõsta tagatisfondi sissemakseid. Panga otsust oodati juba suvel, kuid see lükati põhjalikumaks analüüsiks edasi septembrisse.

Nordea pressiesindaja Björn Wahlroos ütles, et otsuse langetamisel lähtuti kontserni ees seisvatest väljakutsetest.

"Kolimine on tähtis strateegiline samm, mille eesmärk on tagada, et Nordeal on võrdsed tegutsemisvõimalused Euroopa rivaalidega," ütles Wahlroos ja lisas, et oluline oleks, et klientide, aktsionäride ja töötajate huvid oleksid võimalikult hästi kaitstud.

Soome finantsinspektsiooni juht Anneli Tuominen on Nordea otsusega rahul. Inspektsiooni jaoks on tähtis, et Soome finantssektoris tegutseja oleks Euroopa pangandusliidus, lausus Tuominen.