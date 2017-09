Mitmed ristmikud ehitatakse ohutumaks alles pärast raskeid liiklusõnnetusi

Saaremaal on kurbi näiteid selle kohta, et mitmed ristmikud on läinud ohutumaks muutmiseks ümberehitamisele n-ö elu hinnaga ehk alles pärast seda, kui seal on toimunud hukkunuga liiklusõnnetus.

Saaremaal Mustjalas juhtus kolm aastat tagasi ühel ristmikul traagilise lõpuga liiklusõnnetus. Tänaseks on jõutud selleni, et selle ristmiku liikluskorraldust ehitatakase täielikult ümber ja ohutumaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka ristmik Kuressaare lähistel Kaarmal ehitati ümber pärast inimohvriga liiklusõnnetust aastaid tagasi.

Pärast traagilist õnnetust tänavu suvel ühel ristmikul on nüüdseks peateel piiratud kiirust 70 kilomeetrini tunnis ja oluliselt on parandatud nähtavust ehk maha on võetud võsa. Liiklusohutuse eest vastutav maanteeameti spetsialist Aivo Tasane ei välista, et ka see ristmik läheb ümberehitamisele.

"Selliseid ristikujulisi ristmikke on Saaremaal üheksa ja V-kujulisi on ümberehitamata vähemalt kaks. Ja V-kujuline on veel ohtlikum kui risti ületamine. Nii et need on teada asjad, aga eks ressurisid panevad valikuid tegema, kus ja millal ja mida ehitada," selgitas Tasane.

Liiklusohutuse korraldamiseks on maakonnas moodustatud lausa mitu komisjoni, aga jätkuvalt on väga piiratud nähtavusega ristmikke, mille kohta võib karmilt öelda, et need ootavad justkui avariid, et midagi ette võetaks. Ja paraku tõesti siis alles võetakse.

Ka Tasane tõdes, et liiklussurmad on kiirendanud probleemsete ristmike parandamist.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk ütles, et probleem on olnud ka juhtide tähelepanematuses.

"Sel aastal on olnud nii, et juhid on olnud kained, juhtimisõigus on olemas ja inimesed on olnud tähelepanematud. Ristmikule lähenedes ei ole märgatud STOP-märki, peateele liikudes ei ole antud teed peateel liikuvale sõidukijuhile. Siin on märksõnaks tähelepanematus," rääkis Sikk.

Maanteeamet: rahalised vahendid on piiratud ja igale poole me ei jõua



Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kui kuskil liiklusõnnetus juhtub, siis amet võtab selle ristmiku teravdatud tähelepanu alla.

Samas jõuavad maanteeameti kõrgendatud tähelepanu alla ristmikud näiteks ka arvutuste põhjal, kohalike inimeste jutu või maakondlike liikluskomisjonide kaudu.

Ernits kinnitas, et tee-ehitusel liiklusohutuse arvelt kokku ei hoita.

"Maanteeamet on võtnud selle suuna, et kõik uued ehitatavad objektid, mis meil tulevad, läbivad ka liiklusohutuse auditi, kus kõigepealt vaadatakse üle projekt, mis objekti ümberehitamise kohta on tehtud ja siis vaadatakse üle ka valminud objekt. Ja auditi märkused, mis võiks olla paremini, mis võiks olla ohutum, suures osas viiakse ka sisse või ehitatakse see koht paremaks," selgitas ta.

Ernitsa sõnul valib maanteeamet igal aastal välja sellise objektide hulga, mille ohutumaks tegemiseks raha on ja eelkõige minnakse sinna, kus on üle Eesti kokkuvõttes kõige ohtlikum.

"Need Saaremaa ristmikud ei ole Eesti kontekstis selliselt silma paistnud, et küsimus pole mitte selles, et nad ei ole ohtlikud, vaid mujal on veel ohtlikumad. Me näeme iga päev selle nimel vaeva, et tulemus muutuks ohutumaks, aga meie rahalised vahendid on piiratud ja igale poole me ei jõua," rääkis Ernits.