Keila elanikke terroriseerib vandaalitsev noortekamp

Keila linn on hädas vandaalitseva noortekambaga. Esialgu lihtsalt tähelepanu saamiseks toime pandud huligaansused on aasta jooksul muutunud kriminaalkuritegudeks.

Viimaste nädalate jooksul on mitmed Keila äriettevõtted langenud varguste ja vandaalitsemiste ohvriks, rünnatud on tänaval kõndinud inimesi ning tõenäoliselt langes sama seltskonna ohvriks ka vanainimene, kellelt võeti pangaautomaadi juures ära suur summa sularaha.

Vanahärra Aleksandr võttis tütre aitamiseks mõeldud ligi 2500 eurot sularaha pangakontoris nõutava teenustasu vältimiseks rahaautomaadist välja enne kella kolme päeval. Mõni hetk hiljem, automaadist veidi eemal, teda rünnati.

"Selja tagant tuli kolm noormeest, üks nendest rabas selle rahakoti, isa hoidis kahe käega kõvasti kinni ja tõmbas siis enda poole ja sedasi rebides see rahakott läks täiesti puruks, dokumendid ja kõik see raha oli mööda maad laiali ja üks nendest noormeestest hakkas seda raha sealt maast korjama. Korjati ainult 50-euroseid," kirjeldas sündmust vanahärra tütar Merle Õismann.

Aleksandrilt varastati kokku 885 eurot.

Tütre sõnul ütlesid mitme kaupluse müüjad, et nägid samal päeval neid poisse poodides, Olerexi tanklas olid nad aga ostnud 50-eurostega erinevaid tööriistu. Kohalike sõnul olevat poisid ostnud ka mingi mopeedi ja auto. Igatahes pole tütrel usku, et seda raha veel tagasi saaks, kuna tõenäoliselt on see kõik ära kulutatud.

Keila peatänaval on keeruline leida kohalikku, kes noortekamba vägitegudest ei teaks, või kauplusi ja ärisid, kes poleks ühel või teisel viisil langenud nende ohvriks. Paraku ei julge paljud inimesed juhtumitest kaamera ees rääkida, sest kardavad kättemaksu.

"Vastab tõele, et Keilas on ligi aasta tegutsenud kamp noori inimesi, kes on terroriseerinud nii linna kui linnakodanikke, nende tavaelu kui ka vara," kinnitas Keila linnavalitsuse alaealiste komisjoni esimees Uno Paas.

Talle sekundeerib Lääne-Harju politseiosakonna juht Veiko Randlaine.

"Viimasel ajal lausa süsteemselt ja nende õigusrikkumised on läinud ajas jõhkramaks," ütles Randlaine.

Hävitatakse kõike

Keila lauluväljakul lõhuti pingid, millest tehti sealsamas lõke, plastikkuulidega tulistati pargis inimesi, varastati kaupluse võti, mille abil suleti müüja kauplusesse, tänavatel lülitati välja elekter, lõhkudes lahti elektrikapi uksed, mistõttu on Keila linna elektrikapid nüüd kinni kolme tabalukuga.

Loetelu on väga pikk ja oma õigusi teavad vandaalitsejad oluliselt paremini kui kohustusi. Väiksemagi füüsilise sekkumise korral kaebavad nad ise. Turvakaameratesse lehvitatakse, noori korrale kutsuvatele inimestele sülitatakse näkku, käske eiratakse. Nii näiteks lõi üks politsei poolt kohale toodud neiu alaealiste asjade komisjoni ukse jalaga lihtsalt kinni ja lahkus.

Kauplus Lisell langes vandaalide ja varaste ohvriks ülemöödunud laupäeval, lemmikloomapood samal nädalal kolmel ööl järjest.

"Nemad ronisid siit üles ja läksid sealt uksest sisse. Niimoodi kaks korda ja kolmandal korral üritati minna läbi trellitatud akende," kirjeldas Keila lemmikloomapoe omanik Indrek Ruubas.

Ka Ruubas peab tegude eest vastutavaks noortekampa ning päris tervemõistuslikeks ta neid ei pea.

Karistamatuse tunne

Rünnaku alla sattunud inimesed ei taha enam midagi kuulda jutte sellest, et tegemist on abi vajavate noortega või lastega, kel on õigused. Keila elanike sõnul on karistamatu noortekamp linnas sisuliselt võimu võtnud.

Linnapea Enno Fels saatis 31. augustil riigiprokuratuurile märgukirja, öeldes, et nad on olukorras, kus politsei suudab vaid fikseerida õigusrikkumised, need menetlused valdavalt lõpetatakse ning saadetakse alaealiste komisjonile, kellel pole samuti palju valikuid nende mõjutamiseks. Märgukirjas tuuakse ära ka alalise politseipatrulli puudumine Keilas.

Politsei jälle kinnitab, et patrull Keilas siiski käib ja oma tööd teeb, kuid iga probleemse noore valvamiseks neil politseinikku pole ning kindlasti poleks see ka lahendus nende taasühiskonnastamiseks.

"Kui alaealine paneb toime õigusrikkumise, siis mis on kõige olulisem: mõelda või tegutseda selle nimel, et see alaealine tulevikus neid õigusrikkumisi toime ei paneks. Määrav roll on siin lähedastel, kuidas me teda kasvatame, koolitame, kuidas ühiskond temasse suhtub ja milliseid võimalusi me sellele alaealisele resotsialiseerumiseks pakume. Selleks on see alaealiste komisjon täna ellu kutsutud ja eelkõige läbi selle peame me neid mõjutama. Aga jah, kahjuks kõiki noori ei õnnestu päästa ja nii mõnegi osas päädib see vanglaga," tõdes Lääne-Harju politseiosakonna juht Veiko Randlaine.

"Keila alaealiste komisjon on teinud viis esildist kohtule erikooli saatmiseks ja see on ka maksimaalne, mis linnavalitsus enda poolt teha saab," ütles Keila linnavalitsuse alaealiste komisjoni esimees Uno Paas.

Ema kaitses vandaalitsevat võsukest

Koostöö probleemsete noorte vanematega on aga kohati samuti probleemne.

"Kahe viimase noormehe puhul olid vanemad komisjonis nõus, et muud varianti pole, kui nad tuleb isoleerida, aga ühel juhul käis ema riigikohtuni välja ja vaidlustas otsuse," ütles Paas.

Politsei menetluses on seitse tõsisemat kriminaalkuritegu, Keila turvapartner G4S on aasta algusest registreerinud 105 vandalismiakti. Sealhulgas on rünnatud ka turvaettevõtte enda patrulli.

"G4S edastab iga nädal aruandluse Keila linna esindajatele, milles siis kajastatakse kõik kahjujuhtumid ja vandaalitsemised, ning jah, kui me alguses ei osanud neid seostada noortekambaga, siis tänaseks võime öelda, et need on seotud," tunnistas ka G4S Eesti juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker.

Kolmapäeval kogunesid politsei, prokuratuuri, turvaettevõtte ning linnavalitsuse esindajad Keilas ühise laua taha, et lõpuks ometi olukorrale lahendus leida.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt on kamba paar liiget nüüdseks ka politsei poolt kinni peetud.