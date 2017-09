Szydło süüdistab Macroni protektsionismi kehtestamise püüdes

"Mind teeb tõesti murelikuks, et Prantsuse president õõnestab praegu Euroopa Liidu tugisambaid ja püüab kehtestada protektsionismi, rünnates vabaturgu ning inimeste ja teenuste liikumist," ütles Szydło uudistekanalile TVP Info.

"Need on murettekitavad signaalid. Ma arvan, et praegu on aeg, kus vähemalt mõned Euroopa Liidu liidrid peavad vastama küsimusele, kas ühtsus on nende jaoks tähtis... või kas mõned neist liidritest tahavad lõhestada Euroopa Liitu," sõnas Poola peaminister.

Macron kavatseb tõstatada selle EL-i direktiivi ülevaatamise ühenduse tippkohtumisel 19.-20. oktoobril.

Direktiiv võimaldab saata töötajad sellistest madala palgaga riikidest nagu Poola rikkamatesse riikidesse lühiajalistesse lähetustesse ilma tasumata selle riigi sotsiaalmakse. See on tekitanud meelepaha sellistes riikides nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Austria, kes nimetavad praktikat "sotsiaalseks dumpinguks", mis tekitab ebaõiglast konkurentsi nende tööjõuturul.

Praegu kehtiva korra ümbervaatamisele on aga vastu mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigid. Poola on üks neist EL-i liikmesriikidest, mis sellest regulatsioonist kõige rohkem kasu saab.

Macron ütles eelmisel kuul, et Poola on "riik, mis on otsustanud minna mitmes valdkonnas vastuollu Euroopa huvidega", ning hoiatas, et Varssavi võib leida end tulevikus Euroopa Liidu "äärealalt".

Szydło nimetas Macroni kriitikat tookord "ülbeks", kuid teisipäeval rääkis ta juba võimalusest leida kompromiss.