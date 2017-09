Orkaan Irma tegi 95 protsenti St Martini saarest maatasa

"See on tohutu katastroof. Üheksakümmend viis protsenti saarest on purustatud. Ma olen šokis. See on hirmuäratav," ütles endine Prantsuse seadusandja Gibbs raadiojaamale Radio Caribbean International.

Orkaan saarel vähemalt kuue inimese elu

Orkaan Irma surmas Kariibi mere St Martini saare Prantsusmaale kuuluvas osas vähemalt kuus inimest, ütles Guadeloupe prefekt Eric Maire kolmapäeval.

"See ei ole lõplik arv," ütles ta ajakirjanikele ja lisas, et kahjuks võidakse leida veel ohvreid.

Pariis teatas varem kahest hukkunust ja kahest raskelt vigastatust Kariibi mere idaosas asuvatel St Bartsi ja St Martini saartel.

Irma jättis Barbudal endast maha täieliku hävingu

Irma surmas Kariibi mere väikesaarel Barbudal ühe inimese ja jättis endast maha täieliku hävingu, ütles Antigua ja Barbuda peaminister kolmapäeval.

"See on täielik häving, Barbuda on sõna otses mõttes rusudes," ütles Gaston Browne.

Browne ütles uudistekanalile CNN, et 95 protsenti Barbuda majapidamistest sai kahjustada ja kuni 30 protsenti on täielikult purustatud.