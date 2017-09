Raport: Venemaaga seostatud küberrühmitus võib hõivata energiavõrke

Symantec ütles, et rühmitus, keda on nimetatud Dragonfly 2.0, sai juurdepääsu mitme energiakompanii operatsioonisüsteemidesse USA-s, Türgis ja Šveitsis "sellise ulatusega, et rühmitusel on nüüd potentsiaalne võimekus saboteerida või saavutada kontroll nende süsteemide üle, kui nad otsustavad seda teha".

Symantec ei seostanud mitu aastat tegutsenud Dragonfly 2.0 ühegi konkreetse riigiga. Küberjulgeoleku analüütikud ja USA valitsus ütlevad, et rühmitusel Dragonfly (Kiil), mida on kutsutud ka nimega Energetic Bear (Energeetiline Karu), on sidemed Vene valitsusega.

Dragonfly 2.0 on teadaolevalt võtnud viimastel aastatel sihikule lääneriikide taristuda, püüdes tungida arvutisüsteemidesse, et installeerida seal oma sisenemiskohad.

Viimase aasta jooksul on aga rühmitus suuresti keskendunud energiasüsteemidele, ütles Symantec. Häkkimiskatsed on sagenenud selle aasta esimesel poolel.