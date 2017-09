Urve Palo ettepanekul viib EAS 30 töökohta Pärnusse

Võid tappa mehe, kuid mitte tema ideed. Aga kui raske on tappa meest, kellel on idee? Vangivõetud ISIS-e liikmete ja nende vastu sõdiva koalitsiooni sõdurite hingeelu uurinud teadlased leidsid, et edu pandiks on eeskätt vaimse üleoleku tunne ja valmidus ohverdada rühma kõrgemate väärtuste nimel isegi oma perekond.