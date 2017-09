Soome populaarseim erakond on jätkuvalt Koonderakond, mille toetus püsis juulis-augustis läbi viidud sama küsitlusega võrreldes muutumatuna 20,8 protsendil.

Enda jaoks ajaloolist tõusu jätkavad Rohelised, mille toetus tõusis 0,2 protsendipunkti võrra 17,8 protsendile. Erakonna toetus on alates kevadest tõusnud pea viis protsendipunkti.

Taloustutkimuse tegevdirektori Jari Pajuneni hinnangul peavad Rohelised tõusu jätkamiseks ligi meelitama valijaid maapiirkondadest ja ühiskonnagruppidest, mis seni selle poolt hääletanud ei ole. Roheliste põhivalijad on peamiselt noored ja kõrgelt haritud ning elavad ülikoolilinnades.

"Mitte miski pole võimatu, kuid tõus on olnud viimastel nädalatel selline, et see peab mingil hetkel aeglustuma ... Roheliste toetus on selle põhivalijaskonna seas juba nii kõrge, et see peab leidma uusi toetajaid, et toetus (erakonnale) tervikuna kasvaks," ütles Pajunen.

Roheliste positsioon riigi teiseks populaarseima erakonnana kinnistus, kuna kolmandal kohal Keskerakonna toetus langes 1,1 protsendipunkti võrra 16,2 protsendile. Lisaks vähenes ka neljandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) toetus - 0,3 protsendipunkti võrra 15,6 protsendile.

Põlissoomlaste toetus tõusis 1,5 protsendipunkti võrra 10,3 protsendile. See on esimene kord, kui juunis erakonda juhtima asunud Jussi Halla-aho ametiajal on erakonna toetus kahekohaline.

Toetus Põlissoomlastest lahku löönud ja valitsusse kuuluvale parlamendifraktsioonile Sinine Tulevik langes 0,2 protsendipunkti 1,4 protsendile. See tähendab, et valitsusse kuuluva Keskerakonna, Koonderakonna ja Sinise Tuleviku koondtoetus langes 38,4 protsendile.

Kui Juha Sipilä valitsus 2015. aasta juunis ametisse astus, oli koondtoetus valitsuserakondadele 55,6 protsenti. Tollal olid valitsuses Põlissoomlased.

Toetus Vasakliidule tõusis 0,5 protsendipunkti võrra 8,2 protsendile. Rootsi Rahvapartei (RKP) toetus langes 0,3 protsendipunkti 4,5 protsendile ning Kristlik-Demokraatide toetus 0,4 protsendipunkti 3,3 protsendile.

Uuringufirma Taloustutkimus küsitles 21. augustist 5. septembrini telefonitsi kokku 1964 inimest vanuses 18-79 aastat. Neist avaldas oma erakondliku eelistuse 59,2 protsenti ehk 1163 inimest.

Küsitluse statistiline viga on 2,3 protsenti.