Räägitud on sellestki, et 20. septembril toimuval täitevkomitee istungil võetakse see teema üles, kuid kogenud spordijuhid on veendunud, et teravaid küsimusi seal ei esitata, targu hoidutakse ka avameelsest kriitikast ajakirjanduse veergudel. Keegi ei taha sattuda raha jagajate silmis musta nimekirja, kirjeldab Eesti Päevaleht olukorda.

Jäänuks Sõõrumaa Tegusa Tallinna nimekirjaga Tallinna volikogusse kandideerimise juurde, poleks ajalehe andmetel spordimeeste hulgas ilmselt üldse mingit nurinat. "Paljusid vihastab aga koostöö korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Edgar Savisaarega. Kuid avalikkuse ees neelatakse seegi alla," seisab artiklis.