Intervjuus Vikerraadiole ütles riigipea, et tema jaoks ei aita see debatt kuidagi meid tuleviku mõttes edasi.

"Mida me oma tuleviku korraldamises saaksime teha paremini või kiiremini, kui me kuu panustaksime kõik sellesse, et me veel kord käiksime üle selle, kui palju kommunism kui ideoloogia mõjutas Nõukogude liitu. Mida me teame, on see, kui palju Nõukogude liit oma käitumisega, okupeerides Eesti riiki mõjutas kõiki meid - meie perekondi, meie vanavanemaid, kuidas meie kasvasime üles demokraatlike vabadusteta. See on meile teada," rääkis Kaljulaid.

Teoreetiline arutelu selle ümber, kas Marx oli teadlane või mitte, võiks jääda presidendi sõnul akadeemilisse ringkonda.

"Aga kas see peaks olema ühiskondlik-poliitiline debatt, selles ma julgen sügavalt kahelda. Kommunism Eestis oli kuritegelik, selle sildi all tehti Eestis kuritegusid. Selles ei ole kahtlust, läheme edasi. Vaatame parem, kuidas me saaks oma demokraatlikud vabadused endale, oma lastele ja lastelastele kindlustatud," sõnas ta.

Kõik see ei tähenda, et erinevate režiimide kuritegude uurimisega ei tasuks tegeleda. "Ühiskonnana ei saa me neid unustada, kuid küsimus on, kas tegelemine viib meid edasi või mitte. Minu jaoks see debatt ei aita meid kuidagi meid tulevikku."

Intervjuus peatus saatejuht Mirko Ojakivi ka ID-kaardi turvaaugu, valitsuse püsimajäämise, kohalike valimiste teemal.

Neist viimase puhul teeb presidendile muret asjaolu, et kust peaks üks inimene lihtsas keeles aru saama, kas tema vald või linn on hästi juhitud, sest mehhanismi, mis tegeleks tulemusaudititega kohalikes omavalitsuses pole - see ei sobituks võimude lahususe mudelisse.

Kaljulaid vastas ka küsimusele, kuidas teha valik, kui kõik parteid lubavad valijale mingit teenust tasuta.

"Kui kõik lubavad midagi tasuta, peab valimistulemuse otsustama miski muu, kui see, et midagi lubati tasuta," ütles president Kaljulaid.