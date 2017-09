Riigi infosüsteemi ametnikud (RIA) informeerisid neljapäeval valitsust ID-kaardi turvariskile lahenduse otsimisest, pärast mida kinnitas peaminister Jüri Ratas, et lahendusele on liigutud lähemale.

"Me jõuame iga tunni ja päevaga lahendusele lähemale. Seda oli hea kuulda RIA ametnike poolt," lausus Ratas valitsuse pressikonverentsil ja kinnitas, et probleemi lahendamise kallal töötab suur hulk inimesi.

"Loodan, et saame tulevikus öelda, et 2017 oli tegemist e-ehmatusega ja ei midagi rohkemat," lisas ta.

Valitsusjuhi hinnangul võib ID-kaardi turvarisk anda vajaliku tõuke, mis viib kogu küberturvalisuse uuele tasemele.

Palo

Infotehnoloogia valdkonna eest vastutav minister Urve Palo kinnitas, et e-riigi teenused kõik toimivad, igapäevane elu jätkub.

"Praegu töötab RIA juures grupp teadlasi, kaasatud on ka IT-ettevõtjad, et töötada välja uut tarkvara, millega oleks võimalik probleemsed ID-kaardid kaugteel tarkvara uuendamisega parandada," lausus Palo.

Rahvusvaheline teadlaste grupp informeeris möödunud neljapäeval riigi infosüsteemi ametit (RIA), et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.

Eesti eksperdid nõustuvad seejuures, et teoreetiline risk on olemas, kuid see puudutab vaid osa käibelolevaid ID-kaarte. Siiski on nende arv väga suur - 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Lähema kahe kuu jooksul on ID-kaardi kiibi turvarisk lahendatud, loodavad politsei ja piirivalveameti juht Elmar Vaher ja riigi infosüsteemi ameti juht Taimar Peterkop.