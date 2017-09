Simson: RIA juht oleks andnud soovituse e-valimised ära jätta

"RIA peadirektor ütles 5. septembril meediaväljaannete peatoimetajatele, et tema e-valimiste korraldamisega ei riskiks," märkis Simson pressiteates. Tegemist ei olnud avaliku kohtumisega, kus osa antud infost ja ütlustest polnud mõeldud tsiteerimiseks.

Sama päeva ehk teisipäeva õhtul oli RIA juht Taimar Peterkop "Aktuaalse kaamera" stuudios, kus saatejuhid küsisid temalt, kas ta isiklikult soovitaks e-hääletamise ära jätta.

Peterkop vastas siis, et tema isiklikult ei saa sellist soovitust anda, sest otsuse teeb valimiskomisjon, kellele RIA on otsusega seotud riskid edastanud. Ta lisas, et valimised on riigi kõige olulisem poliitiline protsess ja seal turvalisusega kompromisse ei tehta.

Valimiskomisjon kuulas kolmapäeval RIA ekspertide seisukohad ära, kuid tegi otsuse, et e-hääletamine toimub, kui ei ilmne ühtegi täiendavat asjaolu, mis sunnib otsuse ümber hindama enne 5. oktoobri tähtaega.

Simson tõi neljapäevases pressiteates Peterkopi hinnangu esile, et põhjendada, miks valitsus ID-kaardi turvariski nii tõsiselt võttis ja info avalikustas, vastates sellega Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri kriitikale.

Pevkur nimelt teatas, et peaminister Jüri Ratas on kahjustanud Eesti riigi mainet. "Tänaseks erinevate spetsialistide poolt avalikkusele esitatud faktid ja valimiskomisjoni eilne otsus [e-hääletus korraldada] annavad alust hinnanguks, et peaminister pingutas üleeile selgelt üle."

"Pange tähele - alles üleile lõi Jüri Ratas nii Eesti kui kogu maailma avalikkusele pildi, et avastatud on turvarisk, mille tõttu on Eestis unikaalsed e-valimised ebaturvalised ja mille tõttu tuleb kaaluda nende ärajätmist. Vaid päev hiljem teatavad aga Riigi Infosüsteemi Ameti tippametnikud, sellesama Jüri Ratase kaudsed alluvad, järgmist: tegu on turvariskiga, mida on väga raske reaalses elus esile kutsuda. Veelgi enam - seda on võimalik kuritarvitada vaid väga spetsiifilistes laboritingimustes," märkis Pevkur pressiteates.

"Üleeilse väljaastumisega on Eesti valitsus oma riigi kogu maailma ees lolliks teinud," kritiseeris opositsioonijuht.

Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et Pevkurile on kõige parem vastata viimase enda tsitaadiga teisipäevast.

Teisipäeval, mil turvarisk avalikustati, teatas Pevkur pressiteates, et kui küsimus on e-teenuste usaldusväärsuses ja Eesti riigi maines, siis see ei ole koht poliitilisteks punktivõttudeks.