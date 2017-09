Sults seinamaalingu eemaldamisest: nutame ja peseme

Märt Sults ütles ERR-i raadiouudistele, et hakkab reedel pesijat otsima ja ühtlasi peab ta samal päeval teatama muinsuskaitseametile, kes peseb ja mis aja jooksul.

"Me oleme seadusekuulekad inimesed, me peame seadusele kuuletuma ja nii on," ütles Sults.

"Me kahetsusega peame teatama, et endist olukorda me ei suuda taastada, me ei suuda neid suguorganeid sinna seina peale tagasi joonistada, mis me sealt ära oleme pesnud, ja kõiki neid süstlaid me ka sinna tagasi panna ei saa. Aga me allume täpselt nii, nagu on ette kirjutatud," ütles Sults.

"Eks me nutame ja peseme," ütles Sults veel.

Pirados stuudio kunstnik Silver Seeblum ütles, et kõrgsurve kuumavee pesuga peaks teos ilusti maha tulema ja sellega on ka arvestatud.

"See pidigi olema pidurüü eesistumiseks ja Eesti 100. sünnipäevaks, mis on Pirados stuudio ja meie kunstnike poolt niiviisi planeeritud. Linnahalliga on kokkulepe, et see kaobki sel ajal kui hakatakse linnahalli renoveerima ja ümberehitama. See plaan ei olnudki jääv lahendus," ütles Seeblum.

Ta lisas, et teos jäi nüüd poolikuks.

Muinsuskaitseameti avalike suhete juht Madle Lippus ütles, et kuivõrd tegemist niivõrd olulise objekti ja niivõrd suuremahulise rikkumisega, siis see lihtsalt nõudis kohest reageerimist.

"Arutasime kunstniku ja Märt Sultsiga seda linnahallile tekkinud joonist ja jõudsime sellise tulemuseni, et me oleme ühel nõul, et tegemist on mälestise rikkumisega ja see tuleb sealt pealt eemaldada," ütles Lippus.

"Meie huvi on, et see toimuks võimalikult kiiresti, sellepärast, et me ei tea ka milline on selle värvi mõju hoone fassaadile," lisas ta.

Lippus rõhutas, et tegemist on mälestisega ja selleks, et mälestisel mingisuguseid töid teostada, kehtivad väga konkreetsed reeglid ja korrad, mida kõik mälestise omanikud peavad järgima.

"Meie jaoks suur probleem on ka selles, et siinkohal Linnahalli sihtasutus ei ole teadlikult seda korda järginud," ütles Lippus.

"See, mis selle mälestise muudab väärtuslikuks, selle vaadeldavus, seda tegelikult enam ei ole. Nüüd meil ongi selle maastikulise objekti, mis on Eesti arhitektuuri ajaloo kontekstis äärmiselt unikaalne, asemel üks suur pilt," sõnas Lippus.