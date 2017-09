Tallinna tehnikaülikool koostöös Tallinna transpordiametiga esitab lähikuudel ettepanekud Tallinna liinivõrgu muutmiseks, mille jaoks hankisid nad maksu- ja tolliametilt andmed ka elanike töö ja elukohtade ning kodu ja kooli vaheliste seoste kohta. Validaatorid on Tallinna ühistranspordis olnud kasutusel 2012. aastast.

IRL-i Tallinna valimisprogrammi üks lubadus on kaotada valideerimiskohustus ühistranspordis.

"Valideerimiskohustust on linnavalitsus siiani õigustanud statistika kogumisega, aga reaalsuses on need andmed poolikud. 2016 aasta augustis demonstreeriti linnavolikogu saalis neid nn andmeid ja ühiselt tõdeti, et on teada kust inimesed hommikul sõidavad ja järeldati, et ilmselt sõidavad nad õhtul sinna tagasi. Järeldus - neid andmeid võib vaid aimata," ütles Kruusimäe.

"Millegipärast eirab linnavalitsus jätkuvalt ühe andmete allikana mobiilipositsioneerimist, mis on kordades odavam kui valideerimine," lisas ta.

Kruusimäe peab positiivseks, et linnavalitsus teeb koostööd Tehnikaülikooliga ja räägib liinivõrgu uuendamisest, ent tema sõnul oleks see koostöö ja uurimismeetodid inimeste liikumise jälgimiseks võimalik tekitada ka ilma kuluka valideerimissüsteemita.

"Ilmselgelt oleks Lisaks osa elanikest ei pea oma liikumist valideerima, sest kummalisel kombel on linnavalitsus sellest kohustusest vabastatud näiteks pensionärid," sõnas ta.

Kruusimäe ütles, et põhjalikku uuenduskuuri pole ühistranspordi liinivõrk näinud juba paarkümmend aastat. Täpsemalt siis aastast 1976.

Kruusimäe ütles, et IRL-i seisukoht on, et tasuta ühistransporti võiks laiendada ka nendele, kes Tallinna kodanikud ei ole.

"Kui juba priiskamiseks läks, siis miks mitte kõigile tasuta ühistransport? Suudaksime selle sammuga rohkem raha kokku hoida, sest siis puudub mupol vajadus piletikontrolli teostamiseks ja mupolastele palga maksmiseks. Kaoks vajadus üleval pidada valideerimissüsteemi, millega kaasnevad hoolduskulud ja võimalikud turvariskid andmete kogumisega," ütles Kruusimäe.

"Tänased validaatorid on lisaks muule häälestatud erineva erksustasemega, mille puhul on tihti olukordi, kus tuleb põuest otsida esmalt oma rahakott ja selle vahelt spetsiaalselt välja urgitseda oma kaardike. See ei ole mugav ja käepärane lahendus ning ühtlasi ka turvaline, sest nii võib linnakodanik muutuda hõlpsalt taskuvaraste saagiks," arvas Kruusimäe veel.