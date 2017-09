Haigekassa lõpetab lepingu Niine Nahakliinikuga

Haigekassa teatas, et lõpetab seoses topeltarvete esitamisega ravilepingu Niine Nahakliinikuga.

Haigekassa teatel on suurem osa Niine Nahakliiniku kontrollist lõpetatud ja kontrollakt kliinikule on vormistamisel. Lisaks on haigekassa edastanud kontrolli vahekokkuvõtte politseile.

Haigekassa selgitas, et kasutas kahte kontrollimeetodit.

Esiteks küsiti kliinikult tasulise teenuse ja ravijärjekorra andmeid, et võrrelda neid haigekassa andmebaasis olevate raviarvete infoga. Vastavalt õigusaktidele peab haigekassa lepingupartner pidama eraldi järjekorda haigekassa poolt hüvitatavatele raviteenustele ja kliiniku enda tasulistele teenustele.

"Kontrollisime kolme aasta perioodi raviarveid ja järjekordade aruandeid (aprill 2014 – mai 2017). Valdava enamuse patsientide puhul näitasid dokumendid, et tasulisi teenuseid ja haigekassa poolt hüvitatavaid teenuseid oli osutatud erineval ajal ehk et mitte sama ravijuhu raames. Paarsada raviarvet olid sellised, kus haigekassale esitatud arve kuupäev ning inimesele esitatud tasulise arve kuupäev ühtisid – nende osas toimub täiendav uurimine," selgitas haigekassa.

Teiseks kontrolliti haigekassa poole pöördunud inimeste kaebuseid.

"Inimestelt tulnud individuaalsete pöördumiste osas oleme läbi vaadanud 90 pöördumist, kus inimesed olid teadlikult käinud tasulisel vastuvõtul ning kliinik ei olnud neid ka informeerinud võimalusest saada nahaarsti teenust haigekassa kindlustuse alusel. Sellegipoolest oli kliinik esitanud ka haigekassale arve," märkis haigekassa.

"Kõikide nende juhtumite puhul ei olnud need inimesed registreeritud haigekassa poolt hüvitavate teenuste järjekorda, teenust oli osutatud tasulise vastuvõtu käigus. Seega oli haigekassale arve esitamine alusetu, mistõttu oleme esitamas asutusele 3400 euro suuruse nõude 96 raviarve osas," lisas haigekassa.

Et inimeste kaebusi on laekunud jooksvalt suve jooksul, on menetluses veel pöördumisi.

Kontrolli lõplik kokkuvõte valmib orienteeruvalt kuu pärast. Küll aga saab haigekassa kinnitusel juba täna öelda, et kliiniku poolt esitatud andmetes on vastuolusid ja osad andmed on ebakorrektsed.

"Kliinik ei ole pidanud korrektselt eraldi järjekorda tasulistele teenustele ja haigekassa hüvitatavatele teenustele. Niine Nahakliinikuga lõpetatakse poolte kokkuleppel leping ning meile esitatud andmete korrektsust saab edasi uurida politsei," teatas haigekassa.

Ebakorrektsete andmete esitamist ja järjekordade pidamist uuritakse veel edasi. Haigekassa viib veel sel poolaastal läbi kogu ambulatoorse dermatoveneroloogia (nahaarsti vastuvõtt) eriala analüüsi ja ravidokumentide kontrolli 2018. aasta esimesel poolaastal.

Mais kajastas ETV saade "Pealtnägija", et Tallinnas tegutsev Niine Nahakliinik kirjutas tasuliste visiitide eest arveid ka haigekassale, olgugi, et raha klientidelt oli juba saadud.