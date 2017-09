Sillamäel lõppes Tallinna-Narva maantee kaherajalise liiklussõlme ehitus

Seitse miljonit eurot maksma läinud kahetasandilise liiklussõlme valmimine lõpetas olukorra, kus ööpäevas kokku ligi tunni vältel oli ühel riigi põhimaanteel liiklus raudteeülesõidu tõttu halvatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teiseks oli see sellise ebamugava kalde all, mis just eriti talvisel ajal võis põhjustada õnnetusi. Keeruline oli autodel pidama saada ja kohapealt startida. Suure keskonnakahjuga raudteeõnnetuse risk on nüüdseks maandatud," selgitas maanteeameti ehitusvaldkonna Ida regiooni juht Anti Palmi.

Lisaks raudteeülesõidukohale likvideeriti valgusfoor, mis aitas autodel sadamast maanteele sõita. Selle võrra sai liiklus sujuvamaks, sest Tallinnast välja sõites ei ole maanteel enam ühtegi valgusfoori enne Narva jõudmist.

Kui enne ehitust ja ehituse käigus olid mitmed linlased projekti suhtes negatiivselt meelestatud, siis selle valmimisel on meeleolu muutunud.

Peaaegu 50 aastat maantee läheduses aiamaad pidanud Juri Fjodorov tõi esile selle, et nüüd ei pea linnaelanikud teisel pool maanteed asuvatele aiamaadele minekuks teed ületama, vaid saab minna selle alt.

"Suurepärane, et selline asi siia tehti. Autodega on ka siin mugav liigelda ja saab igale poole otse sõita ning ka mahasõidukohad on loogilised. Tore on ka kergliiklusteede olemasolu - inimesed saavad nüüd ohutult liigelda," kommenteeris Sillamäe elanik Juri Fjodorov.

Muu hulgas kartsid inimesed, et süvendi tõttu langeb veetase lähedalasuvate aiamaade kaevudes. Kartust suurendas asjaolu, et ehituse käigus kattis vesi ka ehitustandrit.

"Me tellisime kaheaastase hüdrogeolooglise monitooringu, mis kohe projekti alguses käivitus, ning üheski kaevus ei tuvastatud vee alanemist, mis oleks hooajalisest erinev," rääkis Palmi.

Selleks, et vähendada maanteega ristuvate teede hulka, alustatakse liiklussõlme valmimise järel uue Sillamäe linnast välja toova kogujatee rajamist.