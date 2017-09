Valitsus otsustas suurendada omavalitsustele kantava tulumaksu osa seniselt 11,6 protsendilt 11,91 protsendile ja suurendamine toimub järk-järgult aastaks 2021. Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp tervitab tulubaasi taastamist majanduskriisi eelsele tasemele, kuid leiab, et see pidanuks veelgi rohkem suurenema.

Praegu laekub omavalitsustele üksikisiku tulumaksust 11,6 protsenti, järgmisel aastal on see 11,84 protsenti, mis on 20 miljonit eurot enam. Aastate jooksul kasvab tulumaksust laekuv osa veelgi, kuni see on 11,91 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kokku on see muudatus nelja aasta jooksul praeguse prognoosi järgi. /.../ See on 109 miljonit üksikisiku tulumaksu. Lisaks on valitsus otsustanud, et 80 miljonit läheb nende nelja aasta jooksul täiendavalt tasandusfondi," rääkis riigihalduse minister jaak Aab (KE).

Ministri sõnul tahetakse tasandusfondi abil ennekõike aidata hajaasustusega piirkondi.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) meenutas, et 2009. aastal, kui majanduskriisi ajal omavalitsuste tulubaasi kärbiti, oli see veidi suurem kui valitsuses heaks kiidetud 11,91 protsenti.

"Omavalitsuste osakaal tulumaksu osas oli ju 11,93 protsenti ja see, et aastaks 2021 tahetakse taastada 11,91 protsendi tasemele, on ju ikkagi selline, et ta ei taastu eelneval, kriisieelsel tasemel," tõdes Klaas.

Tema sõnul pole see raha juurde andmine, vaid raha tagastamine ning omavalitsused oleks huvitatud, et seda tehtaks täies mahus.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp kiitis valitsuse otsust, kuid lisas, et omavalitsustele peaks raha rohkem laekuma.

"Kahjuks väikene probleem on sees - meie arvutused ütlevad, et tulumaksu taastamiseks on vaja protsent, mis omavalitsusele laekub, tõsta 12,14-ni. Ka tasandusfondis on valitsusel täna plaanis seda mitte taastada täiel määral 2009. aasta tasemele," rääkis Müürsepp.

Ta selgitas, et omavalitsuste tulubaas peaks olema valitsuse pakutust suurem, sest omavalitsustele on vahepeal juurde antud täiendavaid ülesandeid.

"See kodualuse maa maksustamise vabastamise kompenseerimine on esimene ülesanne ja teine on ujumise algõpetuse osa," ütles ta.

Valitsuses heaks kiidetud eelnõu läheb edasi riigikogusse.