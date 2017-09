Hodorkovski: Vene presidendi ametikoht tuleb senisel kujul kaotada

Seoses Euroopa Rahvapartei fraktsiooni istungiga Tallinnas viibiv Mihhail Hodorkovski kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et tema tuleval aastal Venemaa presidendivalimistel ei kandideeri.

"Venemaal tehti 1993. aastal suur viga, kui presidendile anti kätte nii suur võim. Need probleemid, mis meid vaevad sellest ajast alates - juba üle 20 aasta -, algasid just sellest. Minu meelest selleks, et muuta Venemaa režiimi reaalselt, pole vaja ainult Putinit tema kohal asendada, vaid tuleb presidendikoht oma praegusel kujul üldse kaotada. Sellest hoolimata ma usun, et tuleval aastal valib härra Putin end tagasi riigipeaks," rääkis Venemaa opositsiooniliider.

Vastates küsimusele Venemaa võimalikust ohust Balti riikidele, arvas Hodorkovski, et Kreml ei tea kunagi, mida ta järgmisel hetkel teeb.

"Täna ei ole neil vist tõesti mingeid plaane edasisteks agressioonideks või avantüürideks. Aga kui majandus hakkab halvenema ja Putini populaarsus dramaatiliselt langema, siis pole üldse kindel, et ta ei hakka populaarsuse langust kompenseerima poliitiliste või isegi sõjalis-poliitiliste mõjutustega nendele, keda ta propaganda abil näitab kui Venemaa vaenlasi. Kes selleks vaenlaseks võib osutuda, ei oska keegi öelda ja see on Kremli peamine probleem," rääkis ta.