Poole sajandi eest sai EELK kirikuõpetajaks esimene naine

Esimese naisena ordineeriti Eestis kirikuõpetajaks 1967. aastal Laine Villenthal, kes teenis aastaid Võrumaa Pindi ning ka Petseri kogudust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1970. ja 1980. lisandus kirikuõpetajate hulka vaid üksikuid naisi ning murrang jõudis kätte 1990. aastatel.

Praegu on naisteolooge ja vaimulikke ühendavas organisatsioonis "Naised teoloogias" liikmeid 50 ringis.

Õpetaja: rõõmustab võimalus olla inimeste elus oluliste hetkede juures

Õpetaja Katrin-Helena Melder on EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kogudust teeninud 14 aastat.

"Eest leidsin ma tegelikult väga aktiivse koguduse, mis puudutas just nõukogu ja juhatust. Nad olid väga palju tööd teinud näiteks pastoraadi juures pastoraati restaureerides, ka kiriku juures. Aga kirik oli siia tulles väga raskes olukorras, eriti katus ja tornikiiver," rääkis Melder.

Need tööd said tehtud tänu kohaliku kogukonna toetusele Melderi eestvedamisel.

Lähimad abilised peavad õpetaja Melderit väga töökaks, kohusetundlikuks ja suure empaatiavõimega inimeseks.

Koguduse maksumaksjatest liikmete arv, mis praegu on 170, on naisõpetaja juhtimisel kasvanud peaaegu poole võrra.

"Kogudus on nagu pere, kus on lapsed, noored, keskealised, täiskasvanud, vanemad inimesed. Peab kõigini jõudma, kõigi mured ära lahendama ja kõikidesse võrdselt suhtuma," ütles koguduse noortejuht Tene Metsma.

"Momendil küll ei vahetaks kellegi vastu. On siia saanud kutsuda mehi kunagi enne seda, mehed ei tulnud, sest töötasu väike. Ta on väga kohusetundlik inimene, võtab aktiivselt osa nii valla tööst kui ka kultuuritööst ja seisab kihelkonna asjade eest," selgitas koguduse juhatuse esimees Kuno Agan.

Õpeteja Melder on vallavolikogu liige, tegutseb kohalikus koolis kunstiajaloo, filosoofia ja kultuuriloo õpetajana ning on luterliku kiriku misjonikeskuse koolitusjuht.

"Mind rõõmustab töö ise ja rõõmustab see, et ma saan olla juures inimeste elus väga olulistel hetkedel nagu on laste ristimine või leeris käimine, laulatused, ka matus. Need on elukaare väga olulised etapid. Selles suhtes on see ilus amet," rääkis Melder.

Viilma: vaid teoloogiline haridus ei anna õigust saada ordinatsiooni



Ühendus Naised Teoloogias arutleb sel nädalal reformatsiooni vanade ja uute väljakutsete üle.

Ühingu esinaine, Tartu ülikooli professor Anne Kull tõdes, et ka tänapäeval on neid, keda naise nägemine kantslis ja altaris ei rõõmusta.

"Mingeid halvustavaid märkusi on kahtlemata kõik kuulnud ja ka selle konverentsi organiseerimisega seoses," tõdes ta.

Veebiajakirjas "Meie Kirik" küsib vaimulik Veiko Vihuri avalikus kirjas EELK juhtkonnalt, kas nad toetavad feministlik-marksistlikku sooideoloogiat, osaledes konverentsil ning edastades infot selle kohta.

Peapiiskop Urmas Viilma vastas sotsiaalmeedia vahendusel, et ei hakka pikalt vaidlema väidete üle, mis on tema sõnul sildistavad. Viilma selgitas, kellest võivad saada Eesti luterikirikus vaimulikud.

"Ka teoloogiline haridus ei anna mingisugust õigust Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus saada ordinatsiooni. Selleks on vaja nii sisemist Kristuse kutset kui ka kiriku vastust sellele ja läkitatust, oled sa mees või naine, see ei ole õiguse küsimus," selgitas Viilma.