Reedel jagub mitmele poole vihmahooge

Reedel sajab mitmel pool hoovihma, kuid on ka selginemisi. Sooja päeva kuni 15 kraadi.

Reede öösel on ilm enamasti pilves, mitmel pool sajab nõrka vihma, paiguti tekib udu. Tuul on muutlik ja nõrk ning õhutemperatuur on 6 ja 11 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on valdavalt pilves, mitmel pool vähese vihmaga ning kohati udune. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12 kuni 15 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega ning vihmasabinaid on vähe. Puhub valdavalt edelatuul 2 kuni 8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Laupäeval kannab merelt saabuv madalrõhulohk üle Eesti kirdesse vihmapilvi. Tihedam on sadu hommikupoolikul Lääne-Eestis, õhtupoole jääb sajuhooge vähemaks. Tuul pöördub lõunasse, tugevneb ja toob soojema õhu. Öösel on sooja 6 kuni 13, päeval 14 kuni 18 kraadi.

Pühapäeval tuleb mõõdukas lõunavoolus niisket ja sooja õhku juurde. Lääne-Eestisse jõuab vihmapilvi rohkem, Ida-Eestis võib päev jääda üldse sajuta. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval Lääne-Eestis 18 kuni 20, idas kuni 22 kraadi.

Uue nädala alguses peaks ilm jäämagi suhteliselt soojaks. Hoovihmapilved liiguvad üle Eesti edelast kirdesse esmaspäeval öisel ajal, teisipäeval päevasel ajal.