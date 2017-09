Seenehooaeg on toonud metsa eksinute kasvu

Teisel poolaastal on politsei saanud teateid metsa eksinud inimestest ligemale neljakümnel juhul. Eriti torkab silma Ida-Virumaa, kus ainuüksi septembrikuus on politseist abi otsinud juba kuus hädasolijat.

Ida prefektuuri ennetus-ja menetlustalituse juhi Ene Muttika sõnul eksivad metsa sagedamini ära üle viiekümneaastased inimesed. Politsei soovitab eksinud inimesel minna võimalikult lagedale alale, kus on teda vajaduse korral helikopterist või drooniga parem märgata, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Kui inimene on juba aru saanud, et ta ei tea, kus ta on, siis soovitatav on helistada kohe, sest pärast on tema asukohta veel keerulisem leida, kuna ta lähebki vales suunas. Ja jääda paigale, et mitte pärast seda edasi liikuda. Me otsime ühte kohta, mitte tervet ala," ütles Muttika.

Kuigi otsingud võivad olla kulukad, ei pea hätta sattunud inimene telefoninumbit 112 valides pelgama, et pärast võib tema postkasti saabuda arve.

"Inimestelt me sellise teenuse eest mingit raha ei võta, seda kartma ei pea. Esmatähtis on inimene ise, tema elu ja see, et ta saaks võimalikult kiiresti metsast välja," sõnas Ene Muttika.

Rohkem kui poolesaja aastase staažiga seenekorjaja Juhan Neilandi on metsas vaid korra nii ära eksinud, et on tulnud teha kahekilomeetrine plaaniväline ring. Enne metsa minekut soovitab ta meelde jätta ilmakaare, mis suunas metsa sisse mindi.

"Kõigepealt tuleb meelde jätta, kui sa lähed näiteks autoga, kas sa lähed autost lõuna või põhja poole. Vastavalt sellele, kui on päikesepaisteline ilm, vaatad, kus pool päike on. Kui on vaja põhja poole minna, siis lõuna paiku on päike selja taga ja vastupidi. Kui päikest ei ole, siis on natuke raskem. Ma olen paljudele soovitanud osta kõige odavam kompass, see näitab alati õiget suunda. Kui ei raatsi kompassi osta, siis vana tarkus on see, et suurtel puudel on alati põhja pool sammal," õpetas Neiland.

Metsa minnes tuleks kaasa võtta laetud akuga telefon, selga panna mitu kihti erksavärvilisi riideid, erite hea oleks helkurvest, kaasa võtta vett ja tasku pista komm või müslibatoon.

Politsei soovitab enne metsa minekut teavitada lähedasi võimalikult täpselt sellest, kuhu minnakse ja kui kaua plaanitakse metsas olla. Lähedasel inimesel tasub seejärel aeg-ajalt metsas olijale helistada.