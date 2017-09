Aaviksoo on gümnaasiumilävendi poolt

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo arvab, et gümnaasiumi pürgijatele lävendi seadmine, nagu seda soovib haridusminister Mailis Reps, on õige ettepanek.

"Tõsta nõudmisi gümnaasiumisse astumisel on kindlasti samm õiges suunas. Gümnaasium on väga tõsine õppeasutus ja seal nõudmiste tõstmine on igati asjakohane, sest see on eelaste ülikooli. Teisalt ei ole kindlasti häbiasi õpingute jätkamine kutseõppes ning kutseoskuste puudumine on meil suurem probleem kui üldkeskhariduse vähesus," sõnas Aaviksoo Postimehele.

Tema hinnangul tõstaks see samm tuntavalt keskkoolilõpetajate taset.

Haridusminister Mailis Reps soovib, et tulevikus saaksid gümnaasiumisse sisse vaid need, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,75. Kõik, kes lävendit ei ületa, saadetakse kutsekooli.

Täna ütleb iga gümnaasium ise, kas korraldada koolisoovijatele katsed, arvestada nende varasemaid õpitulemusi või otsustada õpilase vastuvõtmise üle hoopis vestluse põhjal. Ühes kohustusliku kooliea tõstmisega soovib haridusminister Mailis Reps seada gümnaasiumisse pääsemiseks ka riikliku lävendi.