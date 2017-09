"Mis neil valida oli. Minu meelest käitus valitsus õigesti, võttis end kätte ja korralikul tasemel teavitas, sealhulgas ettevõtteid ja asutusi, et jama on majas," rääkis Priisalu ERR-ile.

"Selleks, et öelda, mis on õige eskalatsiooni tase, peab omama adekvaatset ohuhinnangut. Seda ei ole, aga on väide inimeste poolt, kes ohuhinnangut lugenud on, et asi on piisavalt tõsine, et sellest avalikult rääkida. Ju see nii on," lisas ta.

Priisalu, kes oli RIA juht aastatel 2011-2015, ütles, et iga kahtlust tõesti ei avalikustata, et mitte inimesi asjatult ärevile ajada. Oluline info jõuab siiski alati ministrini välja.

Ettevõtjad võtsid jalad kõhu alt välja

Priisalu tõi praeguse intsidendi avalikustamise puhul positiivsena esile asjaolu, et inimesed ja ettevõtted päriselt ka mõtlevad kaasa, mida ette võtta.

"Mulle on praegu palju inimesi helistanud. Inimesed vaatavad oma süsteemides üle, kus neil ID-kaarti kasutatakse. Lõpuks on hakanud ka ettevõtete ja asutuste juhid reageerima. Kui tegime RIA-ga omal ajal teavitust, kippusid reeglina juhid ütlema, et see on mingi "itikate" värk - tehke asjad korda, ärge meid tüüdake," rääkis Priisalu.

"Tänu sellele [avalikustamise tasemele] ei lükatud seda kuhugi sahtli alla või IT-osakonda ära. Inimesed päriselt ka mõtlevad, mis teha. Kui mingi tagajärg peaks tulema, siis ollakse valmis selleks," lisas ta.

Ligi: eelmine turvarisk klaariti vaikselt ära

Praegune riigikogu liige, varem pikalt ministriametis olnud Jürgen Ligi kirjutas teisipäeval ühes sotsiaalmeedia lõimes, et eelmine turvarisk klaariti vaikselt ära ja kui poleks olnud klaaritav, olnuks kommunikeerimise vajadus selle selgumuse hetkel, mitte enne.

Ligi ei soostunud ERR-i päringu peale täpsustama, millist intsidenti ta silmas pidas: "Neid loomulikult on klaaritud, see on pidev protsess, aga ma ei tea enam kirjeldada eelmise tehnilist olemust."

"Keskenduti lahendusele, sest ka siis polnud reaalset riski, mis siiski oleks asjatundmatutele ehk e-teenuste kasutajate enamusele suurena paistnud, kui sellest pressikonverents oleks tehtud," sõnas Ligi.

Ligi selgitas, et tema kriitika ei käinud tegelikult intsidendi avalikustamise kohta üldiselt, vaid et selle võttis enda kanda peaminister, kellel puudub tema hinnangul erialane pädevus ja kes koos oma erakonnaga on sel teemat ebausaldusväärne.

"Peaminister ei suutnud olla riigimees - selle asemel, et lasta rääkida ekspertidel ja oodata ära nende seisukoht, ronis eda pressikonverentsi pidama ja otsima tuge oma partei paranoiaõhutustele. Sellega andis ta negatiivse sõnumi Eesti e-saavutuste kohta, ehkki probleem on vaid teoreetiline ja tulenes välismaisest kiibitootjast," lisas riigikogulane.

Ratase jaoks olnuks löögi all usaldus

Peaminister Jüri Ratas selgitas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et lähtus ühest ja väga lihtsast põhimõttest: Eesti riik, Eesti ühiskond ja Eesti inimesed on andnud e-teenustele ja kogu e-valdkonnale ülisuure usalduse ja see usaldus saab töötada ainult juhul, kui riik annab sinna vastu ka täieliku avatuse.

"Ma arvan, et oli ainus võimalus tuua see teoreetiline haavatavus välja ja öelda, et kõik e-teenused kehtivad Eestis edasi, mingeid muutusi ei tule. Tuleb ainult see, et tõesti RIA ja ka erasektori spetsialistid tegelevad praegu väga tõsiselt selle teoreetilise haavatavuse lahendamisega," põhjendas peaminister.

Infotehnoloogia valdkonna eest vastutav minister Urve Palo ütles, et ettepanek ID-kaardi turvarisk avalikustada tuli ametkondadelt – RIA, PPA, ka avalikud suhted.