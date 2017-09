"Lahkumise taga on mitu põhjust, aga ma ei soovi seda kommenteerida," ütles Rosenblatt ERR-ile.

Ta ütles, et tema ei kandideeri valimiste Tallinnas üheski nimekirjas. "Ma olin Savisaare liidu ja Tegusa Tallinna nimekirjas, üldnimekirjas kaheteistkümnes. Aga eile ma esitasin valimiskomisjonile avalduse. Nimekirjas oli alguses 118 inimest, praegu on kaheksa võrra neid vähemaks jäänud."

Rosenblatt ütles, et on viimasel ajal Savisaarele üks lähedasemaid inimesi olnud. "Olen siiralt teda aidanud ja uskunud, et ta on oma vigadest õppinud ega korda neid. Nagu te näete, siis iga natukese aja tagant lahkuvad Edgari juurest inimesed. Ilmselt on selleks põhjus olnud."

"Ma eile teavitasin Savisaart sellest, et ma rohkem enam tema juures ei tööta," lisas ta.