Inkassoärimehest harrastusnäitleja sai kriminaalkorras karistada

Kohus määras Radvilaviciusele rahalise karistuse 300 päevamäära ulatuses, mis mehe ametlikku sissetulekut arvestades teeb 3000 eurot. Samuti kohtu all olnud Indrek Raudsepp võttis sama süüteo eest vastu rahalise karistuse summas 2000 eurot.

Vladas Radvilaviciust ja Indrek Raudseppa süüdistatakse selles, et nad võltsisid dokumente, mille alusel oli võimalik omandada õigusi ja vabaneda kohustustest samuti selles, et nad kasutasid võltsitud dokumente samadel eesmärkidel.

ERR on varem kirjutanud, et Radvilavicius sattus uurimise alla, kui koos toonase allilmategelase Kalev Kurega asutatud inkassofirma Total Inkasso pankrotimenetluses tekkis kahtlus, et ligi kolme miljoni euro suurusest nõudest vabanemiseks esitati fiktiivseid nõudeid võlgniku sõprade ja tuttavate poolt. See omakorda viis kohtu alla veel seitse meest, kellest Radvilavicius ja Raudsepp olid nõus kokkuleppemenetlusega, ülejäänud on aga üldmenetluses jätkuvalt kohtu all.

"See on aastaid raha, aega ja närve võttev protsess ja hiljem isegi, kui sa oled õige mees, siis sa ei saa seda raha tagasi, mida sa oled sinna kulutanud," on Radvilavicius ERR-ile öelnud.

Avalikkus tunneb Radvilaviciust viimastel aastatel, kui populaarses kodumaises draamasarjas "Pilvede all" mängivat näitlejat.

