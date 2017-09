Ettevõtete huvi Tallinna börsi vastu on suurim alates 90ndatest

"Ma ei mäleta, et pärast 90ndaid oleks Tallinna börsil olnud selline olukord, kus pipeline'is oleks nii palju ettevõtteid," ütles Tallinna börsi juht Kaarel Ots ERR-ile.

Ta märkis, et kui kõik läheb plaanide järgi, lisandub üks ettevõte sel aastal aktsianimekirja ning teine toob börsile võlakirjad.

Aktsianimekirjaga liituja all pidas ta ilmselt silmas Eftenit. Nimelt avaldas ERR reedel, et ärikinnisvaraga tegelev investeerimisfond Eften Real Estate Fund III toob aktsiad Tallinna börsi põhinimekirja.

Üks Tallinna börsil noteeritud ettevõte on aga väidetavalt kavandamas täiendavat aktsiaemissiooni.

"Börsil on väga vähe aktsiaid. /.../ Kuna nõudlus on suurem, on läinud hinnad üles, sest kaupa, mida börsilt saada, on suhteliselt vähe."

Samuti on börsile tulemas kaks riigiettevõtet - Tallinna Sadam ning Eesti Energia tütarfirma Enefit Taastuvenergia.

Arricano võib tulla Eestisse

Arvestades, et enne LHV mullust börsiletulekut täienenes põhinimekiri viimati 2010. aastal, on praegune olukord tähelepanuväärne.

Seejuures on mitu ettevõtet Tallinna börsile minekut kaalumas. Üks neist on Ukrainas kaubanduskeskuste arendamisega tegelev ettevõtte Arricano.

Arricano aktsiad on olnud neli aastat Londoni börsil, kuid suurettevõtja Hillar Tederi hinnangul võiks ettevõte tulla Tallinna börsile.

Tema sõnul pole välistatud, et Tallinna börsile tulles võiks Arricano osta endale tüki Porto Francost.

"Arricanol oleks mõtet Eestisse tulla siis, kui ettevõte saaks Eestist kaasata kapitali mõne projekti jaoks või näiteks siseneda Porto Franco projekti," selgitas Teder.

Ta toonitas, et need ei ole Arricano plaanid, vaid tema kui aktsionäri mõtted.

Samas on Arricano direktor käinud väidetavalt juba Eestis börsivõimalusi uurimas.

"Arricano on börsiettevõte ning saab oma plaane avaldada ainult kindla korra järgi. Ma pole seal isegi direktorite nõukogu liige. Ega [Tallinna börsile minekut] ei ole seal väga aktiivselt arutatud, aga ehk see tuleb päevakorda millalgi," selgitas Teder.

Kinnisvarafirma Porto Franco eraldi börsileviimist ei ole Tederi sõnul arutatud, kuigi aktsionäride vahel sõlmitud leping näeb ette, et 25 protsenti aktsionäridest soovivad, siis ettevõte noteeritakse.

"Selline asi pannakse tavaliselt sisse siis, kui laiem aktsionäride ring ja see jäetakse exiti-võimaluseks. Ettevõttesse sisse tulla on lihtne, aga alati on küsimus, kuidas sa välja saad. /.../ See on üks väljumise viis, et " märkis ta.

Inbank võib tulla börsile 2019. aastal

Priit Põldoja ja Jan Andersoo asutatud Inbank kinnitas juba aasta tagasi, et plaanib aktsiad börsile viia.

Põldoja ütles täna, et börsileminek võib toimuda 2019. aastal. "Eks elu näitab, milline on sel hetkel turuolukord, majanduskliima ja meie enda kapitalivajadus," märkis ta. Põldoja lisas, et esmalt kaalutakse just Tallinna börsi.

Põldoja sõnul on praegu väga hea aeg Tallinna börsile minekuks.

"Riskivalmidus on selgelt kasvanud, samas hoiustelt intressi ei teenita. Börsil on väga vähe aktsiaid. See tähendab, et nende puhul, kes seal on, toimib loogiline nõudluse ja pakkumise suhe - kuna nõudlus on suurem, on läinud hinnad üles, kuna kaupa, mida börsilt saada, on suhteliselt vähe," selgitas ta.

"Enamik Eesti majandust asub kahjuks väljaspool börsi ning need, kes tahavad Tallinna börsile minna, võiksid kasu saada sellest väga soodsast olukorrast," ütles Põldoja.

"Teisalt pakub [börsifirmade lisandumine] inimestele võimalusi sääste paigutada, samas on riskid kasvanud, sest hinnad on läinud üles."

ERR-ile on viidatud, et Tallinna börsi vastu võib huvi tunda ka Nordea ja DNB ühendamisel tekkiv pank Luminor, kuid ühendpanga juhilt Erkki Raasukeselt ei õnnestunud ERR-il kommentaari saada.

Riigifirmade börsiplaanide ajakavad alles selguvad

Praegune võimuliit on koalitsioonileppesse kirjutanud, et viib börsile kuni 30 protsenti Tallinna Sadamast ning kuni 49 protsenti Enefit Taastuvenergiast.

Tallinna Sadama teatel jõuavad aktsiad börsile arvatavasti tuleva aasta kevadel, kuid täpne ajakava selgub oktoobris.

Eesti Energia plaanis esialgu ajakava avaldada juba tänavu teises kvartalis, kuid plaanid lükkas edasi vaidlus Tootsi tuulepargi ümber. Nimelt pole selge, kas börsile minnakse koos Tootsi tuuleparkidega või ilma.

"Meie huvi on, et juhul kui börsileviimine aset leiab, oleks ettevõtte arendusprojektide ja äriliste väljavaadete osas võimalikult suur selgus saavutatud," kinnitas täna Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas.

Eesti Energia ei täpsustanud, millal ajakava avalikustatakse, kuid samas toonitas Kärmas, esmane avalik aktsiapakkumine (IPO) ei toimu enne järgmist aastat.