Läti kohus ei rahuldanud Oleg Ossinovski taotlust pidada kohut Eestis

Läti Limbaži ringkonnakohus lükkas reedel tagasi Oleg Ossinovski advokaatide palve, et Ossinovski üle tuleks pistiseasjas kohut mõista Eesti kohtus ning eraldi Läti Raudtee endisest juhist Uģis Magonisest.

Kohtuniku sõnul lükati palve tagasi kuna suurem osa tunnistajaid on pärit Lätist ning neil oleks keeruline ilmuda Eesti kohtu ette.

Järgmine kohtuistung pistiseasja üle on planeeritud toimuma 15. jaanuaril 2018.

Nüüd kaalub kohus aga Magonise advokaatide palvet tühistada mõned talle seatud piirangud – keeld kohtuda Ossinovskiga ja keeld riigist lahkuda.

Limbaži ringkonnakohus lükkas reedel edasi pistise pakkumises süüdistatava Uģis Magonise ja Oleg Ossinovski kohtuistungi, sest Ossinovski ettevõtte Skinest Rail esindaja ei ilmunud kohtusse.

Ossinovski advokaat Jelena Kvjatkovska esitas enne istungit kohtule palve, et tema kliendi üle tuleks kohut mõista eraldi ja Eestis, sest väidetavad kuriteod pandi toime Eesti pinnal. Kvajtkovska sõnul oleks Ossinovski aga endiselt osalenud Magonise istungitel tunnistajana.

Enne istungit väitsid nii Magonis kui Ossinovski, et nad ei ole asjas süüdi. Ossinovski advokaat Sauldvedis Varpins on varasemalt öelnud, et Ossinovski ei tunnista süüd pistise pakkumises, kuid ei eita ka raha andmist Magonisele. Ossinovski sõnul anti raha Magonisele hoopis teisel põhjusel.

Läti Raudtee korruptsiooniasjas pidasid Läti ametivõimud möödunud aasta suvel kinni Läti raudtee endise juhi Uģis Magonise, kelle vastu on nüüdseks esitatud süüdistus 500 000 euro suuruse altkäemaksu vastuvõtmise eest. Altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud Oleg Ossinovski, kes soovis pistise eest, et Läti Raudtee tütarfirma LDz Ritosa Sastava Serviss ostaks tema ettevõtte Skinest käest mitme miljoni euro eest neli vana vedurit.