Suhkrumaks jõustub ilmselt tuleva aasta keskel ning suuri muutusi ei tule

Riigikogu rahanduskomisjon asub esmaspäeval taas tegelema suhkrumaksu eelnõuga, mille president juunis välja kuulutamata jättis.

Stalnuhhin rääkis ERR-ile, eelnõu on plaanis täpsustada selles osas, millele viitas president. Muid muudatusi või leevendusi kavas pole.

Teise kvartali üllatavalt suur majanduskasv ning augustikuine kiire hinnatõus eelnõu menetlemist ei mõjuta.

"Kui te tuletate meelde sotsiaalminister [Jevgeni Ossinovski] põhjendust, siis esikohal on ikkagi tervislik pool. Ma olen ise ka selline inimene, kes igapäevases elus püüab suhkru tarbimist vähendada," ütles Stalnuhhin.

"Mida paremas seisus on majandus, seda rohkem ostavad võib-olla vanemad lastele Coca-Colat. Majanduskasv ei vähenda teema tõsidust."

Rahanduskomisjoni liige ja sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva toonitas samuti, et hea majanduskasv ei vähenda rahva tervise tähtust.

"Mida paremas seisus on majandus, seda rohkem ostavad võib-olla vanemad lastele Coca-Colat. See [majanduskasv] ei vähenda teema tõsidust," ütles Kõva.

Magustatud jookide maks ehk niinimetatud suhkrumaks pidi esialgsete plaanide järgi jõustuma uue aasta algusest.

Juunis jättis aga president seaduse välja kuulutamata ning võimuparteid ei pidanud vajalikuks, et seda hakataks arutama suvel erakorraliselt.

Kui lähtuda põhimõttest, et maksuseaduse jõustumise ja vastuvõtmise vahele peaks jääma pool aastat, ei saa see aasta algusest jõustuda.

"Arvata võib, et nüüd võib jutuks tulla 1. juuli 2018. See oleks esimene võimalus. Me arvestame neid perioode kvartalite järgi. /.../ See on otsustamise küsimus ja komisjon hakkab sellega tegelema," ütles Stalnuhhin.

Tema sõnul on rahanduskomisjonil lähikuudel palju tööd eeskätt seoses järgmise aasta riigieelarvega. "Ja kuna 1. jaanuar pole enam aktuaalne, siis võib [suhkrumaksu] menetlus tulla alles oktoobri lõpus või isegi novembris."

Kõva pidas samas võimalikuks, et eelnõu võikski jõustuda kuus kuud pärast vastuvõtmist.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles juuli alguses "Aktuaalsele kaamerale", et seaduse jõustumise osas on mitu lähenemisviisi.

"Üks on see, et riigikogu on ju oma otsuse teinud, täna on see vaidlustatud. Aga et see kuus kuud kehtib jõustumisest, siis sellisel juhul, jah, see 1. jaanuarist 2018 kehtima ei saaks hakata. Aga selle jätaks ma ka riigikogu pädevusse otsustada," ütles Tõniste.

Prognoosi järgi peaks magusamaks tuleval aastal riigieelarvesse tooma ligi 15 miljonit eurot.

Tõniste selgitas siis, et otsus, kas midagi tuleb muuta, tehakse septembris avaldatava majandusprognoosi põhjal, mis sisaldab ka maksutulu prognoosi.

Kuna teise kvartali majanduskasv oli 5,7 protsenti, võib prognoos tulla senisest optimistlikum, kuid rahandusministeerium on samas toonitanud, et kiire majanduskasv ei tähenda tingimata hüpet eelarvetuludes.

President jättis suhkrumaksu välja kuulutamata seetõttu, et pidas põhiseaduse vastaseks maksuerandit, mille seadus andis laevast või lennukist kaasa ostetud jookidele.

See punkt hääletati üksmeelselt eelnõusse rahanduskomisjonis. Ettepaneku tegi Tallink.