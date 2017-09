Tehnilise järelevalve ameti otsus: TV3 müüs uudistesaatesse reklaamuudiseid

Tehnilise järelevalve amet (TJA) jõudis pärast seitse kuud kestnud menetlust järeldusele, et TV3 on süüdi reklaamuudiste müügis uudistesaatesse, ilma et oleks neid vaataja jaoks arusaadavalt ära tähistanud. TJA trahvib telekanalit seaduserikkumise eest 6000 euroga.

ERR.ee kirjutas jaanuaris, et ettevõtted on saanud TV3-lt pakkumisi osta nende uudistesaatesse "Seitsmesed uudised" endast promolugusid.

Meediateenuste seadus aga ei luba uudistesaatesse reklaami müüa ega uudiste eest raha küsida.

Samuti näeb ajakirjanduseetika koodeks ette, et tasutud sisu peab olema uudislikust ja toimetuse valikul ajakirjanduslikel kriteeriumitel valminud lugudest selgelt eristatav, märkides ära, et tegemist on kas reklaami või sisuturundusega.

TV3 müüs aga klientidele tasutud uudisklippe "Seitsmeste uudiste" saatesse, jättes saates märkimata, et algab tasutud uudislõik.

TV3 saadetud hinnakirjast selgus näiteks, et üheminutine sisuturunduslugu uudistes maksab 1000 eurot, kaheminutine 2000 eurot ning kolmeminutine lugu 3000 eurot.

TJA ütles juba veebruari algul, et TV3 on oma markeerimata sisuturundusega ehk müüdud reklaamuudistega rikkunud seadust, ent selle kindlaks tegemiseks algatati menetlus.

Otsus: reklaamsisu polnud uudistest eraldatud

Nüüd, pärast seitset kuud kestnud uurimist, jõudis TJA ka ametlikult otsusele: TV3 rikkus oma tegevusega seadust.

"Menetluse käigus tuvastasime, et TV3 edastas televisiooniprogrammi "TV3" saates „Seitsmesed uudised“ 19.12.2016 episoodi, mille tegemisse kaasati ühe kaubamärgi tooteid. Nende toodete kaubamärki näidati pidevalt suures plaanis ning tooteid toodi selgelt esile. Programmi „TV3“ toimetusvastutus on AS-l TV3, kes otsustab oma programmi sisu ja paigutuse üle ning on kohustatud kinni pidama asjaomastest seadustest," kirjeldas TJA side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan.

"Menetluse käigus leidis kinnitust ka asjaolu, et kõnealuste toodete kaubamärgi omanik oli AS-le TV3 tasunud nende kaubamärgi paigutamise eest saatesse „Seitsmesed uudised“. Seega oli tegemist äriteatega, mis ei olnud televaatajatele selgelt äratuntav ega eristatud muust programmi osast, nagu seda nõuab meediateenuste seadus § 25 lg 2," põhjendas Gailan.

TJA otsustas trahvida TV3 6000 euroga. Maksimaalne trahvimäär selle seaduse rikkumise eest oleks 32 000 eurot.

TV3 vaatas oma uudistesaate koostamise põhimõtted üle juba kohe pärast ERR-i lugu ja TJA sekkumist. Muuhulgas lubas uudistejuht Mart Mardisalu, et uudiseid edastavate toimetajate kasutamisest tasutud ehk sisuturunduslugudes loobutakse.