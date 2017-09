Kariibi mere Haiti saarel Dominikaani Vabariigis elav Riin Urbanik tõdes, et riik ei ole väga hästi suurteks orkaanideks ettevalmistunud ning tormides kannatavad alati enim vaesemad inimesed, kelle majad on viletsamalt ehitatud.

Kariibi mere saartest läheb üle orkaan Irma, mis on toonud kaasa purustusi ja ka hukkunuid.

Urbanik ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et temale tormid meeldivad, kuna on kitesurfar. Samas tõdes ta, et veidi on tormid ka hirmsad, sest kunagi ei tea, milliseid tagajärgi need võivad tuua.

Urbaniki sõnul on tema kodukohas olnud elekter ära 24 tundi ning puhub tugev tuul ja sajab vihma.

Rääkides purustustest, ütles Urbanik, et kannatada saavad alati need, kelle olukord on kehvem.

"Näiteks piirkondades, kus elavad vaesemad inimesed ja kus majad on kokku klopsitud, on majad tõesti kehvas olukorras. Ma ka sõitsin ümbruskonnas ringi - reklaamtahvlid on maas, suuri puid on kõvasti maha kukkunud ja väiksematel majadel on katuseid läinud. Aga korralikult ehitatud majadelt meie kandis katuseid lennanud pole," rääkis ta.

Urbaniki sõnul on Dominikaani Vabariigi põhjarannik suurte tormide eest suhteliselt kaitstud tänu suurtele mäeahelikele, mis lükkavad orkaanid põhja poole ära.

Ta märkis, et Dominikaani Vabariik ei ole suurteks tormideks eriti valmistunud. "Evakuatsioonikeskusi on, aga üldiselt see maa pole orkaanide jaoks ettevalmistatud," tõdes ta.