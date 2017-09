Balti regulaatorid jõudsid ühise gaasituru osas esialgsele leppele

"Oleme jõudnud üksmeelele võtmeküsimustes. Mõned detailid tuleb veel täpsustada ja siis saame dokumendi allkirjastada," ütles Leedu energiajärelevalve- ja hindade riikliku komisjoni esimees Inga Ziliene.

"Meil hakkab olema ühine maagaasi edastustasude süsteem aastaks 2020. See tähendab, et kõrvaldame tasud riigipiiridel, et gaasipakkujad saaksid gaasi vabalt osta hoolimata päritolust – olgu see siis terminalist või Gazpromilt. Tingimused peaksid olema võrdsed ja barjääre ei tohiks olla," sõnas Ziliene.

Tema sõnul jõuti põhimõttelisele kokkuleppele, et Soome liitub ühise turuga pärast 2020. aastat, kui on rajatud Soome ja Eesti vaheline gaasitoru.