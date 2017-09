Soini hinnangul pole rändekriis veel kaugeltki läbi

"Aktuaalsele kaamerale" intervjuu andnud Soini tunnustas Balkani riike ja Türgit suurema rändevoo peatamise eest.

Praegu on tema sõnul aga probleemiks koos tegelike sõjapõgenikega Euroopa Liitu saabunud isikud, kes varjupaika ei vaja, kuid kes keelduvad Liidust lahkumast.

"Ma mõistan, et surmahädas inimesi aidatakse ja selleks on meil varjupaigasüsteem, kuid selles laines tuli Euroopasse palju selliseidki inimesi, kellel polnud vajadust varjupaiga järele. Kui need on tegelike varjupaigataotlejatega segamini läinud, siis sellest on sündinud probleeme," rääkis Soini.

"Nüüd tekib probleeme nende tagasisaatmisega. Nii on juhtunud Soomes, nii on juhtunud õige mitmes Euroopa riigis. Kui sulle ei anta varjupaika ja kui sinu kohta on otsustatud, et sa pead riigist lahkuma, aga inimesed jäävad sellest hoolimata riiki - nii ei või juhtuda," lisas ta.