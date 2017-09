Vējonis on esimene Läti president, kes laste kodakondsuse sisulised, juriidilised, aga ka veendumuse ja hirmudega seotud aspektid rahva ette toob, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu meelest on enam kui 26 aasta järel saabunud aeg ületada seisupunkt ja tõmmata mittekodaniku staatusega inimeste arvu kasvule joon alla," ütles president.

Mittekodanike arv Lätis küll väheneb, kuid ikkagi on neid üle 240 000. Ligi pooled neist rohkem kui 60-aastased, kuid ka vanuses 0-14 on üle 4000 mittekodaniku staatuses noore.

Praegu kehtiva korra järgi saab lapsele Läti kodakondsuse anda kohe tema sündi vormistades, kuid vaja on ühe vanema nõusolekut. Nii jääb Lätis aastas umbes poolsada last ema või isa soovil ikka justkui eikellegimaale.

"Mittekodaniku staatus oli mõeldud ajutisena ja mitte Läti kodaniku erivormina. Mittekodanik kui mõiste tähendab ainult väga negatiivseid emotsioone," tõdes ombudsman Juris Jansons.

Presidendilossis küsiti arutelude käigus ka seda, kas riik peaks laste õiguste kaitseks sekkuma ka siis, kui vanemad ei oska, ei taha või ei suuda valida oma lapsele kodakondsust.

Kui vanemad inimesed ei taotle kodakondsust, sest ei oska riigikeelt ja soovivad hõlpsamalt Venemaale ja Valgevenesse reisida, siis laste eest valikute tegemise tagamaad on ebaselged. Statistika näitab, et paljud kodakondsuseta jäetud noored soovivad 20-aastaseks saades selle ikkagi vormistada.

"Tekib küsimus, kas need on vanemad, kes reisimisega seotud põhjustel pole oma lastele kodakondsust andnud või näitab see suhtumist Läti riiki," kommenteeris Läti siseministeeriumi parlamendisekretär Evika Silina.

Küsitlused näitavad, et enamik Läti elanikest on nõus, kui siin sündivad lapsed saavad automaatselt Läti kodakondsuse.

Kas seim presidendi ettepanekut toetab, on keeruline prognoosida, sest näiteks isamaalased teatasid juba täna, et on selle vastu.