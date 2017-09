Ülikiire interneti jõudmine pärnumaalasteni viibib

Nüüd on Eestis analoogseid projekte juba mitu, aga Pärnumaa Digitee oli esimene, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnumaal on kõik soovijad saanud end vastaval internetilehel juba kirja panna - kokku on neid piirkonnas üle 7000. Nüüd aga tuleb seisak.

"Kogu selle asjaga ongi see paradoks, et sellist asja ei ole Eestis varem tehtud ja me olime justkui teerajajad. Pidime need andmed kokku koguma, et sellest asjast saaks ka lõpuks tulemus ehk ministeerium võtaks seisukoha, et on vaja toetusmeede teha ja kõik need järgnevad otsused sinna juurde. See selles mõttes täitis oma eesmärgi, aga nüüd on ka meil vaja kindlamat teadmist, kuidas ettevõtte asutamisega edasi minna," selgitas Pärnumaa omavalitsusliidu juht, Digitee käimalükkaja Lauri Luur.

Ettevõtlusminister Urve Palo ütles, et Pärnul paraku ei õnnestu teistest varem raha saada, sest teatud protseduur tuleb läbi käia.

"Need vahendid, mis on mõeldud viimase miili väljaehitamiseks Eestis, on planeeritud aastateks 2018-2019, kummalgi aastal kümme miljonit. Me hetkel töötame ministeeriumis välja vastavat määrust ja valmistame ette ka riigiabi taotlust. Sellistel puhkudel, kui riik ja omavalitsus teevad midagi koos, paraku peab küsima Euroopa Komisjonilt ka riigiabi luba," rääkis Palo.

Minister loodab, et luba tuleb aasta lõpus ja raha saab hakata jagama uuest aastast.

Pärnumaal lubati esialgu, et ülikiire internet jõuab kodudesse juba järgmise aasta keskel. Nüüd see mõnevõrra viibib. Nii võib liituda veel soovijaid.

"Vahekokkuvõtete alusel oleme leidnuid esialgsed mahud, ka rahalised mahud. Meie veebilehel on küsitlus endiselt avatud, kõik soovijad saavad endast märku anda," ütles Digitee projektijuht Jaanus Metsnik.

Ka pärnakad võivad end igaks juhuks kirja panna, kuid tiheasustusaladele Digitee ei laiene.