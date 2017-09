Valimiste valvur Alari Rammo rääkis "Ringvaates", et näiteks Märt Sultsi organiseeritud linnahalli külje maalingutega katmine ei ole otseselt hea valimistava rikkumine, küll aga on see seaduse rikkumine.

"Selle juures on kõige hullem, et ta vedas sinna noored. See on tore, kui inimesed käivad vabatahtlikuks kellegi kampaanias, aga kui sa kutsud oma endised õpilased, kunstnikud teadlikult seadust rikkuma ja paned selle oma kampaania ette, siis see on suhteliselt jäle," kommenteeris Rammo.

"Autahvli" esimesele ja teisele kohale jagasid valimiste valvurid valimiskampaaniad haridusasutustes. "Seda, et sel aastal noored - 16-17aastased - valima saavad, kasutatakse juba võimsalt ära. Noored on võetud iga nurga alt sihikule," selgitas Rammo.

"Meie ütleme, haridus- ja teadusministeerium ütleb, et kool on õppimise ja arenemise ja niisama toreolemise koht ja kui sa seal teed mingisugust valimiskampaaniat, siis see peab olema hästi tasakaalustatud, väljaspool koolitöö aega," lisas ta.

1.-2. koht: "1. septembril on täiesti okei, kui vallavanem käib koolis kõnet pidamas, kui ta seda igal aastal teeb. Aga vähemalt üks vallavanem, Anija vallas Arvi Karotam - ja meil on tulnud veel mitu märkust - ei suutnud siiski vastu pidada kiusatusele seal kõnes rääkida natukene ka valimistest ja enda kandideerimisest.

See ei ole ilus, see on enda ametipositsiooni ärakasutamine. Vallavanem on enamiku koolide ülemus ja milline direktor julgeb öelda, et sa ei tohi siia tulla. Inimesed võiksid olla julgemad ja me täname neid julgeid inimesi, kes andsid teada koolidest. On ka vabandatud mõningatel juhtudel," kirjeldas Rammo.

1.-2. koht: "Teine tore pilt saadeti meile ühe noore valimisvalvuri poolt, keda on sel aastal kokku kuni 200. Üks pilt Reformierakonna Saaremaa piirkonna Facebookist, kus on Reformierakonna tort ja lapsed seal ümber. Need lapsed ei vali, võib-olla täiskasvanu valib, aga sellist asja on lihtsalt nõme teha. Aga taas, kuidas sa ütled, et minge oma tordiga ära.

Ootan huvi ja õudusega õpetajate päeva, mis on vahetult enne valimisi. Valimiste aastal käiakse alati õpetajate päeval kringli ja lilledega koolides ja sel aastal on tort kindlasti veel suurem," rääkis valimiste valvur.

Kolmandat ja neljandat kohta jäi jagama valimistava rikkumine "avalike vahendite kasutamine oma isiklikuks hüvanguks".

3.-4. koht: "Keila valla leht augustis - minu meelest selle sama lehe esilehel oli üks võrratu tort, kus oli terve lehekülje ulatuses ette loetud, mis on kõik tehtud ära viimasel valitsemisperioodil. Ma ei usu, et kui poleks valimised, siis oleks avaldatud seda meeletut aruannet, mida vallavalitsus tegi ja kus vallavanem kutsub inimesi kohtuma, pakub pannkooke. See on väga hea, me tahame valijatega rääkimist, sisulisi kampaaniaid, aga ta teeb seda enesereklaami valla raha eest makstud lehes," rääkis Rammo.

3.-4. koht: "Sama juhtus Viimsi vallas, kus abivallavanem Jan Trei kirjutas terve juhtkirja sellest, kuidas IRL on põhimõtteliselt ainuvalik üldse. Eriti nõme on, et seda teevad need erakonnad oma valdades, kus nad võimul on, kes Tallinnas kritiseerivad väga veriselt, kui Keskerakond seda teeb. Need põhimõtted on valikulised," selgitas Rammo.

Valimiste valvur lisas, et koolide territooriumil ei tohi teha valimiskampaaniat, kuid kandidaadid on kavalad ja üritavad headest tavadest mööda hiilida ja JOKK-skeeme teha.

"Näiteks Tartu kandidaat Martin Hallik parkis oma auto kenasti Poska gümnaasiumi ja ülikooli peahoone lähistele. Samasugune teade tuli Kiili vallast," rääkis ta.

"Me tahame ausat kampaaniat, ausat valitsemist ja inimesed, kes tahavad meie hääli saada, tulevad juba valega seda püüdma, üritades seadustest, mida nad ise teevad - Märt Sults on riigikogu liige, kes teeb seadusi - ja siis ta rikub seadust teadlikult või üritatakse JOKK-skeemidega seaduseauke otsida. Ma ei usu, et sellised kandidaadid suudavad ausalt meid valitseda," rääkis Rammo.