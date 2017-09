Tallinnas lõppenud Euroopa Liidu kaitse- ja välisministrite mitteametlikul kohtumisel rõhutasid ministrid vajadust leida Põhja-Korea kriisile rahumeelne lahendus ja avaldati toetust Lähis-Ida rahuprotsessile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisminister Sven Mikser ütles, et just mitteametlikul kohtumisel luuakse alus otsuste tegemiseks tippkohtumisel.

"Kõnelesime kandidaatriikidega nii Lääne-Balkanilt kui ka Türgi oli laua taga euroministriga. Rääkisime võitlusest radikalismi ja ekstremismiga, mis on olulised, arvestades olukorda terrorismivastase võitluse rindel. Lõpetasime tööpäeva ministrite formaadis juba lõunalauas idapartneritega. See on üks osa ettevalmistustes novembrikuus toimuvaks idapartnerluse tippkohtumiseks," selgitas Mikser.

Ministri sõnul ei olnud kõne all Türgi liikmesuse läbirääkimiste lõpetamine, millesarnaseid üleskutseid on kõlanud.

"Täna oli arutelu väga selgelt fokusseeritud ühele teemale ja kõik viis kandidaatriiki rääkisid läbi just ekstremisimi ja terrorismivastase võitluse teemadel. Loomulikult, kõige selle taustal on murepilved, mida on põhjustanud Türgi poliitika, mitmete EL-i kodanike vahistamine ja konstitutsiooni muudatuste teemaline referendum. Kindlasti ka nendele küsimustele vastatakse," rääkis Mikser.