Lektor: magnettormid mõjutavad kuni 30 protsenti inimestest

Reedel on viimaste aastate üks tugevamaid magnettorme, mille klassifikatsioon on KP8 ehk vaid aste madalam maksimaalsest.

Magnettorm avaldab uuringute põhjal mõju enim inimestele, kelle tervis pole kõige parem, kuid ka tervetele inimestele, tekitades stressi südamele ja veresoonkonnale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahe päeva eest salvestati Päikese-loide, mis on suurim viimaste aastate jooksul.

Laetud osakeste voog jõuab Maani umbes kahe päevaga, mis põhjustabki Maal magnettormi.

Tallinna tehnikaülikooli doktorant ja lektor, magnetväljade mõju uurija Tarmo Koppel selgitas, et magnettormi tippaeg oli reede öösel, kuid nüüd on torm jälle tuurid üles võtnud.

"Meie töörühma uuringute järgi on umbes 20-30 protsenti inimestest magnettormist mõjutatud, nii et võiks öelda, et enamik inimesi ei ole sellest mõjutatud. Kui inimene ei tunne seda, siis ta võib mõelda, et teised inimesed kujutavad seda endale ette," rääkis Koppel.

"Aga neil, kelle tervis pole kõige paremas korras, võivad need ilmingud aset leida: väsimus, ärritus väiksematelegi asjadele, mis võib esile kutsuda tülisid. Aga kõige enam peaksid tähelepanelikud olema südamehaigusega inimesed, sest uuringud on leidnud, et magnettorm tekitab stressi kardiovaskulaarsele süsteemile," lisas ta.

Magnetvälja eest ennast Koppeli sõnul kaitsta ei saa ja kõige mõttekam on olla rahulik.

"Kõige targem on lihtsalt oma tervist teisel moel hoida ja hoiduda kurnavatest tegevustest, nii füüsilisest kui ka vaimsest. Jalutamine on hea mõte, aga võiks võtta vaikselt seda päeva," ütles doktorant.

Koppeli sõnul otsest seost orkaanide ja magnettormide vahel leitud ei ole.

"Kuigi teoreetiliselt mingit sidet võiks võib-olla otsida, magnettormil ehk laetud osakeste vool, mis maad tabab, on teinekord ka võime atmosfääri ülemisi kihte kuumutada ja sellega muuta õhuvooge, aga see on kaugelt otsitud seletus," lisas ta.