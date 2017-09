Keskerakonna juhatus hakkab valimisliitudes kandideerijaid välja heitma

Nimekirjad said avalikuks ja esmaspäevaks teeme selgeks, kes millises nimekirjas kandideerivad, ütles reedel BNS-ile Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi.

"On erakonna volikogu otsus ja juhatuse varasem otsus, et Keskerakonna liikmed ei tohi valimisliitudes kandideerida. Ja need otsused on täitmiseks," sõnas Hanimägi.

"Teeme selgeks, kes need inimesed on, kes kandideerivad valimisliitudes ja juhatus arutab ning vaatame mis neist saab. Oma osa on ka piirkondadel ja osakondadel, aga kindlasti ütleb lõppsõna juhatus."

Erakonna juhid on öelnud, et kõik teistes nimekirjades kandideerivad keskerakondlased peavad parteist lahkuma. Erand tehakse vaid Keskerakonna kauaaegsele esimehele Edgar Savisaarele.