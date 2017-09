Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (23)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

PINGED KOREA POOLSAAREL

Guardiani lugu legendaarsest Põhja-Korea uudisteankrust - "Daam roosas, kelle tööks on teatada maailmalõpust".

Daily Telegraph: milliseid ettevalmistusi Lõuna-Korea, Jaapan ja ka Hiina Pyongyangi asjus teevad.

Al Jazeera: ajalooline ülevaade sellest, kuhu paigutub Põhja-Korea äsjane tuumakatsetus oma võimsuse poolest.

Intercept: Põhja-Korea riigi funktsioneerimisest saavad aru väga vähesed - "kõik teed viivad katastroofini".

Wall Street Journal: võimalused Kim Jong-uni kõrvaldamiseks.

Bloomberg: Fitchi hinnangul võib konflikt sillutada teed kahe Korea ühinemisele.

Associated Pressiga rääkinud ekspertide sõnul pole Washington veel kasutanud kõiki mittesõjalisi vahendeid.

Medium: külma sõja aegsed diplomaatilised õppetunnid Põhja-Korea jaoks.

New York Times: halvad uudised - Hiina ei saa Põhja-Korea probleemi lahendada.

Bloomberg: Kim Jong-uni tuumarelvad pole läbirääkimiste jaoks, need on tema kindlustuspoliis.

Window on Eurasia: analüütiku sõnul on Venemaa teinud Põhja-Korea tuumaprogrammi võimalikuks.

Wall Street Journal välistudengite rollist Põhja-Korea tuumaprogrammis.

Guardian: Kim Jong-un - halastamatu ja sõjakas despoot, kuid mitte hull.

Yle ajakirjaniku põhjalik graafiline ülevaade ja tänavavaate-video Pyongyangist.

Bloomberg: kuidas USA end praktikas Põhja-Korea tuumarünnaku vastu kaitseks.

ORKAANID

Guardiani ülevaade, milliseid saari ja kuidas Irma seni räsinud on. Samal väljaandel on ka põhjalik Irma-teemaline otseblogi.

Bloomberg: Irma lähenedes räägivad kindlustusettevõtted "õudusunenäo" stsenaariumist.

USA võimud tegid orkaaniteemaliste kuulujuttudega võitlemiseks eraldi veebilehe.

USA

Trumpi administratsioon

Bloomberg: kuidas mõjutab Valge Maja elu Trumpi usaldusisikuks olnud ihukaitsja lahkumine.

Axios: Sean Spicer naerab viimasena. Samal teemal ka Politico.

Bloomberg Trumpi ootamatust kokkuleppest kongressi demokraatidega. New Yorker ja Commentary Magazine samal teemal. CNN kokkulepet iseloomustavast pildist.

Daily Beast tegi ülevaate kingitustest, mida Trump Saudi Araabia visiidi ajal sai.

Economist: Trumpi administratsiooni sammud pole USA turismisektorile hästi mõjunud.

Axios: uuring näitab, et vabariiklased on Trumpi küsimuses selgelt lõhenenud.

Fox News: härra Trump, härra Putinil on teile sõnum.

Business Insider: Rob Porter - ametnik, kes kontrollib, milline informatsioon jõuab Trumpini.

Daily Beast: meediast tuntud šerif Clarke oli saamas ametikohta Valges Majas, kuid Kelly sekkus.

Steve Bannon andis esimese Valgest Majast lahkumise järgse intervjuu CBS-ile. Täismahus jõuab eetrisse 10. septembril.

Washington Post: Steve Jobs andis meile president Trumpi.

Spectator: mulle meeldib Donald Trump, kuid ärge öelge kellelegi.

Guardian: naljahambad on asunud Trumpi tsitaatidest luuletusi koostama.

Muud USA teemad

Vox: mida USA, Kanada ja Mehhiko NAFTA läbirääkimistel tahavad.

New York Times kirjutab populaarsust koguvast lauamängust "Salajane Hitler".

Uuringu kohaselt on valgeid kristlasi USA elanikkonnast juba vähem kui pool. Axios teeb lühikokkuvõtte.

Time ja Los Angeles Times: Charles Mansoni kurikuulus järgija võib ennetähtaegselt vabadusse pääseda.

Vox: uuringu kohaselt on Fox Newsi mõjuvõim seniarvatust veelgi suurem.

Reuters: kaks kolmandikku USA täiskasvanutest saavad oma uudised sotsiaalmeediast.

EUROOPA

Politico: Trumpability Index - milline Euroopa riik võib saada "oma Trumpi".

NATO peasekretär ütles Eestis käies Guardianile, et maailm on üha ohtlikumas seisus.

Politico: Juncker riskib võimalusega minna ajalukku mehena, kes "kaotas Suurbritannia".

Expat Insider 2017 kohaselt on parim idee Portugali kolida. Quartzi lühiülevaade.

Politico: Londonist lahkuva EL-i ametkonna pärast on läinud Lääne- ja Ida-Euroopa vahel "kultuurisõjaks".

Euractiv: Euroopale üritatakse pähe määrida võltsmett, sõna otseses mõttes.

Saksamaa

Politico: Merkeli teekond Mädchen'ist Mutti'ks.

Spectator: miks Saksa valimistel käib nii suur võitlus kolmanda koha pärast.

Times: Merkel on kaotanud vene juurtega valijate toetuse, AfD aga lubab Vene-sanktsioonide kaotamist.

Politico: Sigmar Gabrieli vananaistesuvi.

AFP/The Local: nelja lapse ise, geiporno näitleja, luuraja ja islamistlik topeltagent ühes isikus - Saksamaa riigireetmise protsess läheb üha huvitavamaks.

Prantsusmaa

Quartz: ülevaade Prantsusmaa "õppejõududeta" ülikoolist École 42, kus koolitatakse tuleviku programmeerijaid.

The Local: uuringu kohaselt tunnevad pariislased end turvaliselt terroriohust hoolimata.

Euractiv: Macron kutsus üles mitte tõukama Kreekat EL-väliste investorite suunas.

Suurbritannia

Guardian: 10 punkti Briti valitsuse plaanist, mis käsitleb Brexiti-järgset immigratsioonipoliitikat.

Scotsman: Ruth Davidsoni arvates ei pruugi Briti majandus Brexiti hoobist kunagi täielikult taastuda.

Reuters: Londoni linnapea tahab pealinna kinnisvaraturgu 250 miljoni naela abil inimestele taskukohasemaks muuta.

Guardian: Bram Stokeri sugulane on kirjutanud raamatu, mis on "Dracula" eellugu ja lähtub Stokeri avaldamata kirjutistest ja märkmetest.

Daily Telegraph: "No one expects the secular inquisition."

Guardian: John le Carré Trumpi kohta: midagi tõsiselt halba on juhtumas. Samal teemal ka Quartzis. Uue raamatuga valmis saanud legendaarne kirjanik ja endine luureametnik rääkis augusti lõpus ka New York Timesiga. Uue raamatu arvustus Guardianis.

Reuters: konservatiivist eksminister leiab, et Brexiti protsessi on veel võimalik ümber pöörata.

Politico: miks Barnier on Suurbritannia parim sõber Brüsselis.

Spectator: migratsioon on keeruline, ärge teeselge, et ei ole.

Põhjamaad

Daily Telegraph: kui Lego välja sureb ning selle asemel on ekraanid, siis on tsivilisatsiooniga lõpp. Quartz kirjutab ka Lego koondamistest.

The Local: Rootsis said välismaalased sel suvel õppida haruldast "viikingiaegset" keelt, mida veel 1900. aastani kirjutati ruunides.

The Local: "Me olime unustanud, kui hea on elada Rootsis... kuni me läksime välismaale."

The Local: miks Rootsi on tulistamisjuhtumite poolest lähemal Itaaliale ja Iirimaale, mitte aga Saksamaale ja Norrale?

Helsingin Sanomat: Eesti politsei uus taktika annab tulemusi.

Uusi Suomi: raporti kohaselt on Soome vanglates islamistidest kinnipeetavaid, kes on terrorirünnakute puhul avalikult juubeldanud. Jätkulugu SIIN.

Politico: Norra opositsiooni siiras valimislubadus - me suurendame teie maksukoormust.

Ukraina

khpg.org kirjutab pikemalt kahest Venemaa poolt vangi pandud ukrainlasest poliitvangist.

Atlantic Council: ohtlik "Toolide mäng" Ukraina parlamendis.

Euromaidan Press: Valgevenesse meelitatud Ukraina blogija rööviti seal FSB poolt. Jätkulugu SIIN.

Observer: SBU juht ütles otsesõnu, et FSB korraldab Ukrainas venelaste vastu terrorirünnakuid.

Teised Euroopa riigid

Politico: seitse märkust Kataloonia parlamendi otsuse teemal. EUobserver kirjutab Hispaania peaministri vastusammudest.

Balkan Insight: Skopje väljak sai nime albaanlaste rahvuskangelase järgi.

The Local: Vana-Rooma aegsetest teedest koostati metrookaart ning see näeb välja suurepärane.

Guardian: DNA-test tõestas, et ennustajast hispaanlanna ei ole Salvador Dali tütar.

Window on Eurasia: kas Lukašenko on mures Valgevene "silovikkide" lojaalsuse pärast?

EUobserver: Orbani kodukülla EL-i rahaga rajatud "retroraudtee" saaga jätkub.

VENEMAA

Politico kirjutab pikemalt Gerassimovi doktriinist.

khpg.org: näiteid, kuidas lapsi 1. septembril propaganda hüvanguks ära kasutati.

Guardian avaldas lõigu Pussy Rioti liikme Maria Aljohhina raamatust, mis räägib vanglas oldud ajast.

Window on Eurasia: Venemaa hirmud seoses Hiina eesmärkidega Kaug-Idas on tõusuteel.

Meduza: allika kinnitusel on Facebook kustutanud 80 protsenti kurikuulsa Vene trollivabriku gruppidest.

Raadio Vaba Euroopa: EL uuendab Vene-sanktsioone, nende alla jääb ka Venemaa uus suursaadik USA-s.

Window on Eurasia: Putini nõunikust vaimulik taotleb kriitikute arvates autoritaarsuse pikaaegset säilitamist.

Meduza: Naši endine liider teatas kavatsusest presidendiks kandideerida.

Defense One: Zapadil on liikvel 100 000 Vene sõdurit. Hetkel NATO samasuguse õppusega vastata ei saa.

Window on Eurasia: Putini poolt tehtud seksuaalse alatooniga kommentaarid on märgilised, leiab Vene psühhoanalüütik.

MUU MAAILM

Foreign Policy: kurdid ei ole lapsed, nad on oma iseseisvuse välja teeninud.

Quartz: Saudi Araabia valmistumine naftajärgseks ajastuks on esialgu arvatust keerulisem.

Bloomberg: Tuneesia muudab naiste õiguste kaitsmiseks pärimist puudutavaid reegleid.

Foreign Policy: Iisrael alustas viimase 20 aasta suurimat sõjaväeõppust.

Washington Post: olukord Jeemenis läheb tõenäoliselt hullemaks enne, kui ta läheb veelgi hullemaks.

Hill: USA lõpetas Venemaa palvel ISIS-e autokolonni jälitamise.

Quartz: praegusest BRICS-ist jääb Xi ambitsioonide jaoks väheks.

Bloomberg: livestreaming on Hiinas tohutult populaarne ning tsensorid ei püsi enam kannul.

Wall Street Journal kirjutab Hiina "kõige ohtlikumast pangast".

Bloomberg: plastikusse mässitud Hiina põllud kujutavad üha suuremat keskkonnaohtu.

Bloomberg Tadžikistani saabumisest võlakirjaturule.

Business Insider: opositsioon süüdistab president Duterte poega ulatuslikus narkokaubanduses.

Washington Post: Aung San Suu Kyi häbiväärne vaikimine. Guardian samal teemal.

Reuters: Zimbabwe poliitikud arutavad salaja juba Mugabe-järgseid reforme.

Guardian: miks üks "Põrsas Peppa" osa Austraalias eetrisse ei jõudnud.