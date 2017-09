Lepik oli varem Eesti alaline esindaja NATO juures ja ta on töötanud ka Eesti suursaadikuna Ukrainas.

President Kersti Kaljulaid nimetas Lepiku Eesti suursaadikuks USAs juuni lõpus.

#Estonian- American relations are stronger as ever! Presented my credentials to President Trump @POTUS today . pic.twitter.com/TDGD6fFzuQ