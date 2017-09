Ameeriklased põgenevad orkaani Irma teelt

Pärast üht rutiinset tervisekontrolli kutsus infektsionist Elle enda juurde jutuajamisele ning teatas, et tal on C-hepatiit. "See oli tõeline kirvelöök," kirjeldab Elle ehmatust, mis teda diagnoosi kuuldes tabas. See on hea näide reaalsusest: Eestis on suur hulk täiesti tavalisi inimesi, kes ei teagi, et nad C-hepatiiti põevad.