"Rahva teenrid": Repsi lävendiplaani taga on rahalised kaalutlused

Saatekülalise Peeter Helme sõnul võib Repsi idee taga olla kaalutlus, et kuna riik on päris palju vaeva ja raha kulutanud kutsekoolide sisustamiseks, renoveerimiseks ja arendamiseks, aga inimesed ei taha sinna minna, otsitakse nüüd võimalusi, kuidas neid ikkagi sinna suunata.

Teine saatekülaline Heidit Kaio arvas samuti, et kaalutluse taga on raha, lisaks on Repsi plaani teine aspekt muuta kooliharidus kohustuslikuks kuni 18. eluaastani.

"Arvan, et see mõte on tekkinud Repsil raha vaadates, rahalistel kaalutlustel, mitte sellise eesmärgiga, et anda lastele-noortele paremat haridust, vaid kuidas saaks riik optimaalsemalt haridust jagada," märkis ta.

Kaio lisas, et gümnaasiumi lõpetanud, kuid edasi õppimisest loobunud noored on tööturul üsna mannetu nähtus ja paraku on neid päris palju, mistõttu on ka küsimus, kuidas seda probleemi lahendada.

"Mida me loksutame neid seal gümnaasiumis kolm aastat ja kulutame raha. nad tulevad sealt gümnaasiumist välja ja ei ole ikkagi millekski võimelised, tööturule kõlblikud. Püüame neile anda hariduse. Saan mõttekäigust aru, aga olles ise sama vanade laste ema, kui siin juttu on, siis laste seisukohast ma ei saa sellega kuidagi nõus olla," tõdes ta.

Helme ütles, et probleemist saavad kõik enam-vähem ühtviisi aru ja küsimus ongi selles, kas väljapakutud lahendus on hea.

"See tundub natuke kirvemeetod. Võib-olla peaks kuidagi nüansseeritult lähenema," sõnas ta ja tõi näite Soomest, kus ei lähtuta kindlast keskmisest hindest, vaid arvutatakse see igal aastal põhikooli lõpetajate keskmise järgi.

"Ükski riik pole täiesti ideaalset süsteemi välja mõelnud, aga ongi kaks võimalust: kas mitte midagi teha või mingeid põhimõttelisi muudatusi tegema hakata ja võtta ka poliitiline risk, et ühel hetkel nähakse, et need ei olnud kõige õigemad," nentis Helme.

Saatejuht Taavi Eilat tõi välja ka võimaluse, et kogu teemapüstitus on hoopis Mailis Repsi valimiskampaania.

