Taavi Aasa hinnangul ei peaks Sults linnahalli nõukogust lahkuma

Aas ei näe Sultsi tegevuses midagi taunimisväärset hoolimata sellest, et Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja hoiatas linnahalli nõukogu koosolekul, et maalingu tegemine läheb seadusega vastuollu ja luba selleks ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taavi Aasa sõnul võiks hoopis muinsuskaitseamet olla selliste juhtumite juures paindlikum ja tehtud joonistus pidi tema sõnul kaunistama linnahalli Euroopa eesitumise ajal.

"Märt Sults käis selle mõttega ringi juba väga pikka aega ja kui linna juhtkonna poolt oli tõesti meie mõte see, et kui sinna saab kunst peale ja asi läheb paremaks, siis selle poolest oli tal meie toetus olemas, aga nii palju kui ma tean, siis jõuda kokkuleppele arhitektidega ja teistega võttis nii palju aega, et see jäi sellesse perioodi," rääkis Aas.

Tema hinnangul oleks muinsuskaitseamet võinud Sultsile seinamaalingu tegemiseks loa anda.

"Ma ei õigusta seda, et Märt Sults läks seadusega vastuollu, aga antud juhul oleks võinud muinsuskaitseamet talle selle loa anda, sest tegelikult oleks näinud linnahall selle kunstiga kaetult palju parem välja kui see, kui seal peal on graftiti," ütles Aas.

Enne valimisi ei näe Aas põhjust, miks Sults peaks linnahalli nõukogust lahkuma.

"Tegelikult valimised on üsna pea ja kõik nõukogud saavad oma korrektuurid. Enne valimisi ma kindlasti ei näe põhjust minigteks muutusteks," ütles ta.