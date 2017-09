Saarlased on juba 5 aastat oma kohapeal valmistatud toodangut märgistanud n.ö. OMA märgiga, mis kinnitab, et see toode on valmistatud just Saaremaal. Ettevõtjad kinnitavad, et ühine kaubamärk " Toodetud Saaremaal " või "Made in Saaremaa" on neile kasulik. Margus Muld